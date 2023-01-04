Как Иранский шах потерял империю из-за роскошной вечеринки

В 1971 году Мохаммед Реза Пехлеви решил показать всему миру, что Иран – не просто источник сырья для западных стран, а великая держава с богатой историей и культурой. Вот только за демонстрацию величия ему пришлось заплатить высокую цену. Какую – читайте в статье “Рамблера”.

Мохаммед Пехлеви в честь юбилея основания Персидской империи решил устроить вечеринку. Роскошный прием должен был продлиться три дня. Место проведения мероприятия появилось буквально из ниоткуда: в пустыне за несколько месяцев построили гигантский парк с фонтанами и пышными шатрами. Ведь подходящей инфраструктуры для подобных приемов в Иране просто не было. Даже отеля для гостей не оказалось. Поскольку на кону оказалась репутация страны, шах обещал расстрелять членов комитета организации торжества в случае провала.

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Чтобы создать оазис, землю у разрушенного городе Персеполь обработали, дабы изгнать оттуда змей. Затем в пустыне разбили парк. Деревья везли из Европы. Там же купили 50 тысяч певчих птиц. Их выпустили в парке, чтобы тот выглядел и звучал более естественно. Правда, птицы вскоре погибли из-за невыносимой жары и нехватки воды, от которой страдали и сами иранцы.

Список гостей тоже был внушительный: в Иран пригласили глав 65 государств. Всех их разместили в роскошных номерах, над дизайном которых работали мастера из Франции. К каждому шатру приставили охрану и прислугу, включая поваров из знаменитой сети ресторанов Maxim (поэтому все рестораны закрылись на три недели). Так что высокопоставленным гостям обеспечили им не только теплый прием, но и изысканное угощение.

Для доставки грузов (в том числе продуктов и стройматериалов) построили отдельный аэродром – чтобы упростить логистику.

Иранский шах был уверен, что за 30 лет его руководства, империя достигла серьезных экономических успехов. И другие страны мира предстояло в этом убедить – на вечеринке с размахом. Самых важных гостей Мохаммед Пехлеви встречал лично. Для остальных организовали перевозку на бронированных автомобилях премиум-класса. В первый же вечер у всех гостей появилась возможность приветствовать руководителя Ирана и его супругу – те встречали гостей на входе в банкетный зал. Это был единственный случай в истории, когда политики высочайшего ранга, принадлежащие разным идеологическим лагерям, сидели за одним большим столом.

Несмотря на то, что Иран – исламская страна, гостей обеспечили лучшим алкоголем.

Шах смог показать миру, что такое праздник по высшему разряду. Но эта вечеринка стоила императору его династии. Шикарный прием, опустошивший государственную казну, закончился Исламской Революцией, в результате которой монархию свергли.

Иранцы были возмущены расточительностью Мохаммеда Пехлеви. Сколько он потратил на прием, не разглашалось (и неизвестно до сих пор). Газета Times предположила, что трехдневная вечеринка обошлась Ирану в сумму не меньше ста миллионов долларов. На фоне этих слухов особенно чудовищным выглядел тот факт, что большая часть населения страны едва сводила концы с концами. Прибыль от продажи нефти оседала на счетах элиты.