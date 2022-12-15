Первая прогулка медведя Диксона в Москве попала на видео

Первая прогулка по московскому снегу медведя Диксона попала на видео. Ролик опубликован в личном Telegram-аккаунте генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
По словам Акуловой, Диксон долго ходил по вольеру, исследовал территорию, а потом погрузился в бассейн:
"В воде он пытался двигать задними лапами, старался их выпрямить. Потом вылез и начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе".
Отмечается, что риски повредить израненные места на парализованных лапах у Диксона минимальны, раны почти затянулись.