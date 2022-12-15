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36 минут назад

Первая прогулка медведя Диксона в Москве попала на видео

Мария Иглина

Первая прогулка по московскому снегу медведя Диксона попала на видео. Ролик опубликован в личном Telegram-аккаунте генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Женщина обнаружила берлогу медведя во дворе своего дома

По словам Акуловой, Диксон долго ходил по вольеру, исследовал территорию, а потом погрузился в бассейн:

"В воде он пытался двигать задними лапами, старался их выпрямить. Потом вылез и начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе".

Отмечается, что риски повредить израненные места на парализованных лапах у Диксона минимальны, раны почти затянулись.

Ранее женщина хотела погладить кенгуру и была атакована.

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