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2 часа назад

Девушку попросили переодеться четыре раза на работе из-за неуместных нарядов

Lenta.ru

Блогершу Лану Дайан попросили переодеться четыре раза за неделю в компании, в которой она работает, из-за неуместного внешнего вида в офисе. Соответствующей историей она поделилась в TikTok.

Девушку попросили переодеться четыре раза на работе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом lanadiane рассказала, что коллеги регулярно критикуют ее одежду. Так, девушка решила продемонстрировать подписчикам наряды, в которых она ходила на работу в течение семи дней.

Сначала на размещенных кадрах Дайан примерила красное облегающее платье длиной выше колена. По ее словам, сотрудники организации посчитали его слишком коротким. Затем блогерша предстала в белых зауженных брюках и желтой блузке с широкими рукавами, а также в черных штанах клеш и белой классической водолазке. Как утверждает инфлюэнсерша, данные предметы гардероба сотрудники тоже не оценили, назвав их слишком откровенными.

«Я одевалась так на концерты школьной группы, почему это неуместно?» — недоумевала она.

В заключение героиня материала продемонстрировала образ, который включал в себя серый свитер оверсайз с широким воротником.

«Твой свитер выглядит слишком удобным, сегодня ты выглядишь не очень профессионально», — процитировала Дайан очередное замечание в свой адрес.

Подписчики удивились негативной реакции коллег на модные предпочтения девушки, о чем написали в комментариях под публикацией.

«Запросите у руководства правила дресс-кода в письменном виде», «Я не считаю ни один из ваших нарядов неприемлемым», «Есть люди, которые действительно думают, что быть молодым и симпатичным означает нарушать дресс-код», — поддержали они.

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