Россияне поспорили о доступности автомобилей в СССР

«А машины разве были когда-то в свободной продаже? Их же как-то по очереди распределяли?» — удивилась снимку одна из пользовательниц. О невозможности быстро купить авто в СССР вспомнили и другие фолловеры: по их рассказам, в 1970-е годы обзавестись личным транспортом действительно можно было, только отстояв длинную очередь.