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1 час назад

Россияне поспорили о доступности автомобилей в СССР

Мослента

О доступности автомобилей в СССР поспорили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Поводом для обсуждения стало фото посетителей советского автосалона, сделанное в 1950-х годах.

Россияне поспорили о доступности автомобилей в СССР
Фото: МослентаМослента

«А машины разве были когда-то в свободной продаже? Их же как-то по очереди распределяли?» — удивилась снимку одна из пользовательниц. О невозможности быстро купить авто в СССР вспомнили и другие фолловеры: по их рассказам, в 1970-е годы обзавестись личным транспортом действительно можно было, только отстояв длинную очередь.

«У людей накопились деньги, сменился модельный ряд, владеть машиной стало технически доступно обычному человеку, не только автолюбителю», — объяснили в комментариях причины внезапного дефицита.

Однако фолловеры уточнили, что в 1950-1960-е годы очереди за автомобилями еще не было. В послевоенные десятилетия водительские права чаще встречались у профессиональных шоферов.

«Спрос был меньше на машины, купить их, по рассказам, было сильно проще», — заявили в комментариях.

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