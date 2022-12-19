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2 часа назад

День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря

Мира Маркина

19 декабря православные верующие чтят память Николая Чудотворца. Для каждого христианина этот святой является одним из самых почитаемых. К нему чаще всего обращаются с молитвами, когда необходима помощь. Как правило, у Николая Чудотворца просят о выздоровлении.

День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наши предки верили, что в такой день считается плохой приметой начинать ремонт или какие-либо строительные работы. Также не стоит заниматься и любой другой тяжелой и ответственной работой.

Девушкам стоило повременить с рукоделием и не брать 19 декабря в руки спицы или иглу. В противном случае можно лишиться финансового благополучия.

Что нельзя делать в Саввин день

Плохой приметой в такой день также считалось разносить сплетни, скандалить и осуждать кого-либо. Особенно уважительно требовалось общаться с моряками и рыбаками, ведь Николай Чудотворец являлся их покровителем. Также не стоило 19 декабря ругать маленьких детей, что бы они ни натворили.

Погодные приметы

  • Ясный и морозный день сегодня предвещает хороший урожай в следующем году.
  • Южный ветер сулит скорое потепление и снегопад.
  • Согласно поверьям, если на Николу Зимнего много снега, весной будет много зелени.
Истории,ПРЕДОК,Николай Чудотворец,
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