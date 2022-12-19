Как советский пилот угнал самолет в Китай из-за проблем на работе

19 декабря 1985 года самолет российской авиакомпании был угнан в Китай. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Alain Durand Alain Durand

19 декабря 1985 года самолет Ан-24Б с заводским номером 17307407 и серийным 074-07 предприятия Аэрофлот выполнял пассажирский рейс 101/435 по маршруту Якутск — Нерюнгри — Чита — Иркутск. Командовал экипажем 36-летний Вячеслав Абрамян, а вторым пилотом был 33-летний Шамиль Гаджи-Оглы Алимурадов.

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В день происшествия на борту находились пятеро членов экипажа (два пилота, штурман, бортмеханик и стюардесса) и 46 пассажиров. Когда самолет приближался к Чите штурман отлучился в туалет, а затем в салон вышел пилот Алимурадов, который, вернувшись в кабину сообщил, что стюардессе нужна помощь бортмеханика. Когда бортмеханик вышел из кабины, Абрамян и Алимурадов остались в ней одни. Тогда Алимурадов достал самодельный нож, приложил его к горлу командира Абрамяна и потребовал лететь в сторону Китая.

Абрамян сумел специальной кнопкой подать сигнал о захвате воздушного судна и попытался направить его на военный аэродром, но захватчик догадался, что что-то не так. Тогда Алимурадов заставил командира продолжать полет в сторону Китая и сообщил всем, чтобы они не пытались проникнуть в кабину.

Приблизившись к советско-китайской границе командир сообщил о ситуации и его направили в ближайший аэропорт Китая Цицикар, но стрелка радиокомпаса несолько раз меняла направление. Абрамян считал, что китайские власти специально водили самолет по кругу, чтобы закончилось топливо и судно потерпело крушение.

Когда Абрамян понял, что долететь до аэропорта не сможет, он выбрал рисовое поле для аварийной посадки в районе Ганьнаня в провинции Хэйлунцзян. Командир успешно посадил самолет, так, что никто не пострадал.

Через несколько часов к месту посадки подоспели правоохранительные органы. Алимурадова забрали на допрос, а пассажиров угнанного самолета отправили в аэропорт Цицикар, где всех посадили на советский спецрейс в Читу.

Мотивом Алимурадова оказалось недовольство начальством. Мужчина хотел продвижения по службе, но командиром экипажа его так и не назначали. Он много раз писал жалобы, но вместо повышения его пять раз отправляли к невропатологу и даже ненадолго отстраняли от полетов.

Позже в 1986 году в китайском Харбине состоялся суд. Мужчину приговорили к тюремному заключению на восемь лет, но уже через два года его освободили условно-досрочно. Интересно, что Алимурадов даже нашел работу в Китае и преподавал русский язык в институтах. В 1989 году Шамиль был экстрадирован в СССР, где его осудили на пять лет. Этот срок Алимурадов отсидел полностью.

Командира того рейса, Вячеслава Абрамяна уволили со службы, но через два года он смог вернуться в профессию.