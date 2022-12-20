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1 час назад

Енотовидная собака Буба в Московском зоопарке впала в спячку

Мир24иещё 2

В Московском зоопарке в зимний сон погрузилась енотовидная собака Буба. По словам специалистов, во время холодного времени года животное может просыпаться для трапезы, а затем снова впадает в спячку.

Енотовидная собака Буба в Московском зоопарке впала в спячку
Фото: Мир24Мир24

«Буба уснула в персональном вольере. В новый вольер енотовидная собака переехала в начале декабря. Переезд произошел заблаговременно, чтобы максимально облегчить собаке подготовку к зимнему сну», – цитирует ТАСС представителей учреждения.

Как отмечается, в отличие от енотов енотовидные собаки плохо лазают, поэтому все оснащение среды здесь ориентировано на нижний ярус. Вольер надежно укрыт от осадков, там для Бубы предусмотрен личный домик, где ей никто не будет мешать спать.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что Бубе перед переходом в зимний сон предлагали ее любимые лакомства – среди них креветки, говядина, курица. Эти продукты позволили ей быстро набрать вес, чтобы обзавестись запасами на зиму.

Специалисты проверяют состояние енотовидной собаки каждый день. Корма предлагают в зависимости от погоды: когда на улице тепло – чаще, а в морозы – реже. Однако все зависит от активности самой собаки.

Истории,Светлана Акулова,
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