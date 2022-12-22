Тайна египетских пирамид: почему все саркофаги оказались пустыми

Что египетских фараонов, построивших великие пирамиды, в них не хоронили, было хорошо известно ещё древним. Любопытно, как они это объясняли. Так, Диодор Сицилийский, живший в I веке до н.э., сообщал, что фараона Хефрена (Хафра) египтяне так ненавидели при жизни, что тот распорядился похоронить себя в другом месте, опасаясь, как бы его погребение не было осквернено.

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Но это касалось не всех. Геродот в 5 веке до н.э. утверждал, что предшественник Хефрена – Хеопс (Хуфу) – был похоронен в своей пирамиде. Правда, Геродот изложил в своей истории немало небылиц, которые не подтверждают археологи. Например, он писал, что тело Хеопса покоится внутри гробницы на искусственном острове, к которому подведён канал из Нила. Существуют даже реконструкции комплекса пирамид в Гизе, но никаких следов подобных сооружений археологи не обнаружили.

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Научная школа египтологии, зародившаяся в конце XVIII века, когда французские учёные из свиты Наполеона Бонапарта начали изучение египетских древностей, создала концепцию пирамид как гробниц фараонов. Трудами Джона Перринга, Джеймса Генри Брестеда, Эллиота Графтона Смита, Бориса Тураева, Виктора Солкина и многих других учёных с мировым именем поддерживается и развивается прозаическая теория, отталкивающаяся от самого первого упоминания пирамид у Геродота.

Учёных не смущает, что почти ни в одной пирамиде не найдены ни останки фараонов, ни вообще захоронения людей. Те конструкции, которые традиционно трактуются исследователями как погребальные камеры и саркофаги, оказываются пустыми. В отдельных пирамидах найдены кости людей, но не существует никаких подтверждений тому, что это именно кости фараонов или членов их семей. Египтологи объясняют это тем, что все пирамиды были ограблены ещё в глубокой древности, а мумии фараонов были извлечены и безвозвратно утеряны. Есть ещё вариант трактовки по Диодору: пирамиды были построены для отвода глаз, а сами фараоны тайно погребены в других местах.

Пирамиды строились многими фараонами Древнего Царства и некоторыми – Среднего. Самые величественные постройки принадлежат фараонам 4-й династии. На протяжении большей части истории древнего Египта погребальный обряд у фараонов был совсем иным. Фараонов эпохи Нового Царства хоронили в красочно расписанных гробницах, выдолбленных в скалах в Долине Царей.

Для древних египтян вообще было характерно богато украшать свои погребальные помещения – это имитация радостей земной жизни, которые должны сопровождать покойника в загробном мире. Так, например, хоронили уже самых первых фараонов 1-й династии в подземных помещениях внутри особых сооружений – мастаб. Считается, что мастабы дали начало пирамидам. Но внутри помещений пирамид, в отличие от мастаб, не существует никаких росписей.

Непонятно, для чего древним расхитителям пирамид могли понадобиться царские мумии. Ведь гробницы фараонов Нового Царства тоже неоднократно грабились, однако царские тела не интересовали грабителей – почти вся современная коллекция древнеегипетских мумий происходит из Долины Царей. И ещё более непонятно, почему древние гробокопатели, разорившие пирамиду Хефрена и вытащившие оттуда, якобы, тело царя, не польстились на его прекрасную диоритовую статую, найденную там в XIX веке археологами.

Иногда высказывается мнение, что пирамиды могли служить не захоронением, а каким-то другим местом, тоже связанным с заупокойным культом фараона. Но все ходы внутри пирамид очень узки, и помещения явно не приспособлены для совершения каких-то ритуалов. Кроме того, все входы в пирамиды были тщательно скрыты, и большинство их до сих пор не обнаружено. Существующие входы в пирамиды были проделаны неизвестными грабителями либо поздними правителями Египта. Например, вход в пирамиду Хеопса был пробит в IX веке н.э. по приказу арабского халифа Абдуллы ибн-Мамуна.

Ещё большая загадка связана с тем, что у одного и того же фараона порой оказывается несколько пирамид. Например, с именем основателя 4-й династии Снофру связано целых четыре (!) пирамиды в Саккаре, среди них одна – Розовая – была первой гигантской пирамидой правильной формы. Лишь внутри одной из них найдены фрагменты человеческих останков, причём нет никаких доказательств, что это и есть кости специально погребённого там фараона.

Фактические трудности отождествления пирамид с местами погребения зафиксированы в классической книге Жана-Филиппа Лауэра «Загадки египетских пирамид». Хотя она основана на традиционной трактовке и оптимистично объясняет наличие загадок пирамид лишь их недостаточной раскопанностью, собранные там факты позволяют читателю самостоятельно придти к приведённым выше заключениям.

Таким образом, традиционная трактовка пирамид в науке выглядит неубедительно.

Собственно, та или иная пирамида приписывается конкретному фараону на основании письменной традиции (как пирамида Хефрена) либо нахождения там высеченного имени фараона или предметов с его именем. Однако обозначать сооружение именем царствующего фараона представляется вполне обыденным делом. Из этого ещё не следует, что данное сооружение предназначалось именно для захоронения фараона или его посмертного культа.

Проблема объяснения функций пирамид упирается в то, что любое альтернативное объяснение объявляется маргинальным и отвергается сообществом египтологов. Поэтому данная тема разрабатывается в основном в трудах «альтернативных историков», таких, как Захария Ситчин, Эрих фон Деникен, Грэм Хэнкок, Андрей Скляров, Олег Носовский и т.д.

Последний предполагает, кстати, что такие сооружения могли служить хранилищами богатой казны и уже поэтому привлекали внимание грабителей. Поэтому и доступ в них был такой сложный. Правда, псевдоисторик в своей книге «Первое чудо света. Как и для чего были построены древнеегипетские пирамиды» сводит свои построения к аргументации теории великой русской евразийско-североамериканской империи в Средневековье. Но сама версия об изначальном хранении в пирамидах каких-то сокровищ (но отнюдь не тел фараонов) может быть перспективной. Подробный перечень других экзотических гипотез о предназначении пирамид был приведён в публикации «Для чего строили пирамиды».