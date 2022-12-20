Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря

Мира Маркина

20 декабря православные верующие чтят память Амвросия Медиоланского. В народе этот день именуют Амвросиевым. Подробнее о том, что нельзя делать 20 декабря, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать

20 декабря не стоит дарить и принимать подарки. Кроме того, запрещается грустить, унывать и страдать. В противном случае, подавленное настроение будет сопровождать еще 40 дней.

В Амвросиев день не нужно стирать – к мокрому белью прилипнут болезни. Особенно данный запрет касается детской одежды и вещей пожилых людей.

Полнолуние и чертова дюжина: плохие приметы, которые может объяснить наука

На Амвросия нельзя заниматься гаданиями и обрядами с картами.

20 декабря – неудачный день для ремонта и починки чего-либо. Кроме того, сегодня нельзя убивать пауков – это к несчастью.

Приметы

Порывистый ветер с востока сулит продолжительные холода.

Если кошка пьет много воды – это к похолоданию.

Мокрый и плотный снег предрекает влажное лето, а если снег легкий и сухой, то лето будет засушливым.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители