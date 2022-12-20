Амвросиев день: что нельзя делать 20 декабря

20 декабря православные верующие чтят память Амвросия Медиоланского. В народе этот день именуют Амвросиевым. Подробнее о том, что нельзя делать 20 декабря, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
20 декабря не стоит дарить и принимать подарки. Кроме того, запрещается грустить, унывать и страдать. В противном случае, подавленное настроение будет сопровождать еще 40 дней.
В Амвросиев день не нужно стирать – к мокрому белью прилипнут болезни. Особенно данный запрет касается детской одежды и вещей пожилых людей.
На Амвросия нельзя заниматься гаданиями и обрядами с картами.
20 декабря – неудачный день для ремонта и починки чего-либо. Кроме того, сегодня нельзя убивать пауков – это к несчастью.
Порывистый ветер с востока сулит продолжительные холода.
Если кошка пьет много воды – это к похолоданию.
Мокрый и плотный снег предрекает влажное лето, а если снег легкий и сухой, то лето будет засушливым.