Самые опасные ошибки при использовании петард

Многие люди ежегодно в преддверии Нового года закупаются пиротехникой. Но далеко не все обращаются с ней правильно, что порой чревато серьезными последствиями. Подробнее о самых популярных ошибках при использовании петард – в материале "Рамблера".

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Запускать фейерверки рядом с домами

Внимательно изучайте инструкцию перед тем, как запустить салют. В инструкции сказано, каких размеров должна быть площадка для запуска. Крайне важно, чтобы в радиусе площадки не было жилых строений, поскольку части фейерверка могут полететь в дома.

Использовать старую и сомнительную пиротехнику

Даже не думайте запускать фейерверк, который валяется на антресоли уже несколько лет. Кроме того, всегда покупайте пиротехнику у проверенных продавцов, у продукции которых есть сертификаты на русском языке и срок годности.

Ставить пиротехнику на неподходящую поверхность

Во избежание непредвиденных ситуаций, петарды нужно устанавливать на твердую плоскую поверхность. В некоторых случаях фейерверки также нужно зафиксировать. Не пытайтесь установить петарду на скользком льду или на машине – это ничем хорошим не закончится.

Давать пиротехнику детям