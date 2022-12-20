Самые опасные ошибки при использовании петард

Многие люди ежегодно в преддверии Нового года закупаются пиротехникой. Но далеко не все обращаются с ней правильно, что порой чревато серьезными последствиями. Подробнее о самых популярных ошибках при использовании петард – в материале "Рамблера".
Внимательно изучайте инструкцию перед тем, как запустить салют. В инструкции сказано, каких размеров должна быть площадка для запуска. Крайне важно, чтобы в радиусе площадки не было жилых строений, поскольку части фейерверка могут полететь в дома.
Даже не думайте запускать фейерверк, который валяется на антресоли уже несколько лет. Кроме того, всегда покупайте пиротехнику у проверенных продавцов, у продукции которых есть сертификаты на русском языке и срок годности.
Во избежание непредвиденных ситуаций, петарды нужно устанавливать на твердую плоскую поверхность. В некоторых случаях фейерверки также нужно зафиксировать. Не пытайтесь установить петарду на скользком льду или на машине – это ничем хорошим не закончится.
Не давайте детям в руки петарды и фейерверки, даже если вы их еще не подожгли. У детей слабо развит инстинкт самосохранения, поэтому приключиться может все, что угодно. Как итог: пострадает и сам ребенок, и окружающие.