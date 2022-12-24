Любопытные факты о католическом Cочельнике

Сочельник по западной традиции начинается на закате за день до Рождества. Обычно в этот день католики готовят еду, смотрят рождественские фильмы и устраивают легкое застолье, чтобы расслабиться перед важным днем Рождества. "Рамблер" расскажет любопытные факты о Сочельнике и традициях западных стран.

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Сочельник — это вечер или целый день перед Рождеством , праздником , посвященным рождению Иисуса. Рождество отмечается во всем мире, а Сочельник широко отмечается как полный или частичный праздник в преддверии Рождества. Вместе оба дня считаются одним из самых культурно значимых праздников в христианском мире и западном обществе.

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- В большинстве районов Австрии, Германии, Польши и Швейцарии подарки обмениваются и открываются в ночь на канун Рождества, а не в день Рождества.

- Традиционно дети оставляют пирожки с мясом и коньяк Санте, а морковку оленям .

- Во Франции в канун Рождества дети кладут свою обувь у камина, так как верят, что Санта (Пэр Ноэль) наполнит ее игрушками и сладостями.

- Сочельник не является государственным праздником в Великобритании, однако это день подготовки к рождественскому сезону, включая покупки в последнюю минуту, приготовление еды и украшение дома.

Христиане традиционно празднуют полуночную мессу в полночь в канун Рождества. Эта церемония, которая проводится в церквях по всему миру, посвящена рождению Иисуса Христа, который, как считается, родился ночью. Однако в последние годы время полуночной мессы изменилось.

- Сочельник является государственным праздником в таких странах, как Чехия и Эстония.

- По преданию, святой Николай оставил золотые монеты в чулках трех бедных сестер. Однажды ночью девушки легли спать, оставив свои чулки сушиться над камином. Святой Николай бросил в дымоход три мешка с золотыми монетами, которые в знак доброй воли упали в чулки. С тех пор дети во всем мире продолжают традицию развешивать чулки в канун Рождества.

- Начиная с 1960 года , большая часть населения Швеции смотрит мультфильмы о Дональде Даке каждый Сочельник.

- В Норвегии люди прячут веники. В старой сказке говорится, что ведьмы и другие злые духи появляются в канун Рождества, чтобы украсть метлы и разлететься на них, чтобы творить зло.