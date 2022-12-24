Никонов день: что нельзя делать 24 декабря

Православная церковь 24 декабря чтит память преподобного Никона Печерского. Поэтому в народе дату прозвали Никоновым днем. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в Никонов день не нужно выходить просто так на улицу и смотреть в окна. Считалось, что нечистая сила может наслать на человека неудачи. По этой же причине не стоит заниматься работой по дому после заката. Злые духи могут испортить намеченные планы, а в худшем случае дела приведут к серьезной травме. Плохой приметой также считается, если в этот день человек что-то вынесет из дома или даст взаймы. Лучше этого не делать, иначе можно лишиться благополучия.

Мужчинам 24 декабря нельзя ходить на рыбалку и охоту. Это не только не принесет добычи и улова, но и приведет к неожиданным проблемам. Еще поверья гласят, что в Никонов день не стоит сплетничать, сквернословить и привлекать к себе внимание ссорами и громкой речью.