Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя делать на Рождество

Мира Маркина

Христиане 25 декабря отмечают Рождество Христово. Это один из самых главных православных и католических праздников. В

Что нельзя делать на Рождество
Фото: unsplash.comunsplash.com

этом году он выпал на воскресенье. Рождественские приметы указывали нашим предкам, как пройдет весь следующий год. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

В Рождество нельзя заниматься уборкой. Праздновать его нужно в чистом жилье, но лучше выполнять домашние дела заранее. Нельзя выносить сор избы в прямом смысле: вместе с мусором из дома можно вынести удачу.

Плохой приметой считалось и рукоделье:

"Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепыш родится", - говорили наши предки.

Они верили, что занятие рукодельем 25 декабря может привести к проблемам со здоровьем у кого-то из членов семьи.

Рождественский пост 2022: даты, календарь, правила и традиции

Поверья гласят, что в Рождество нельзя садиться за стол в черной и очень темной одежде. Лучше надеть что-то новое в светлых тонах, чтобы год принес хорошие новости и впечатления. Кроме того, согласно поверьям, 25 декабря нельзя ссориться и отказывать гостям в приеме.

Вот еще некоторые приметы:

  • Увидеть в Рождество большую собаку — к удаче, мышь — к проблемам с деньгами;
  • Мороз на улице — к жаркому лету, вьюга — к ранней весне, снег — к хорошим новостям.
Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители