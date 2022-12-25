Что нельзя делать на Рождество

Христиане 25 декабря отмечают Рождество Христово. Это один из самых главных православных и католических праздников. В

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этом году он выпал на воскресенье. Рождественские приметы указывали нашим предкам, как пройдет весь следующий год. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

В Рождество нельзя заниматься уборкой. Праздновать его нужно в чистом жилье, но лучше выполнять домашние дела заранее. Нельзя выносить сор избы в прямом смысле: вместе с мусором из дома можно вынести удачу.

Плохой приметой считалось и рукоделье:

"Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепыш родится", - говорили наши предки.

Они верили, что занятие рукодельем 25 декабря может привести к проблемам со здоровьем у кого-то из членов семьи.

Поверья гласят, что в Рождество нельзя садиться за стол в черной и очень темной одежде. Лучше надеть что-то новое в светлых тонах, чтобы год принес хорошие новости и впечатления. Кроме того, согласно поверьям, 25 декабря нельзя ссориться и отказывать гостям в приеме.

Вот еще некоторые приметы: