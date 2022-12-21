Почему вдова генерала Проскурова требовала вернуть миллион

История репрессированных перед Великой Отечественной войной руководителей Красной Армии, черным пятном легла на историю советских вооруженных сил. Многих из этих людей впоследствии реабилитировали, правда, в большинстве случаев посмертно. В то же время, несмотря на то, что юридически все обвинения были сняты вернуть конфискованное при аресте имущество, родственники реабилитированных так и не могли. Особенно вопиющей стала история с пропажей ценностей на сумму более миллиона рублей генерал-лейтенанта авиации И.И. Проскурова.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Из героев под расстрел

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История жизни этого человека, насколько драматична, сколь и удивительна. На момент расстрела 28 октября 1941 года генерал-лейтенанту авиации Ивану Иосифовичу Проскурову исполнилось всего тридцать четыре года. О столь стремительной карьере можно было только мечтать. Спустя два года после окончания летной школы И.И. Проскуров в 1936 году в звании старшего лейтенанта был отправлен в Испанию. Обратно Иван Иосифович вернулся Героем Советского Союза в звании майора, которое ему присвоил лично И.В. Сталин. В начале 1938 года перспективного майора повысили до командира бригады, в 1939 году назначили заместителем наркома обороны и одновременно начальником Разведывательного управления РККА. Финалом небывалого взлета молодого военачальника стало присвоение ему в 1940-м году звания генерал-лейтенанта авиации. Не удивительно, что от успехов у И.И. Проскурова могла «закружиться голова». Отлично зная, что И.В. Сталин относится к нему с большой симпатией, Иван Иосифович на совещаниях нередко позволял себе высказывать личное мнение по самому широкому кругу вопросов, даже в том случае, когда оно шло в разрез с мнением руководителя страны. Очевидно, молодой генерал не знал мудрую пословицу гласящую: «Любовь королей быстротечна». Арест Ивана Иосифовича произошел 27 июня 1941 года, а спустя четыре месяца 28 октября 1941 года И.И. Проскурова расстреляли.

Пропавшее имущество

По традиции тех лет, имущество «врага народа», как правило, подвергалось конфискации, а семья высылалась в отдаленные районы страны, либо отправлялась в лагеря. Как и многие другие видные военачальники И.И. Проскуров со своей женой и двумя дочерьми жил в знаменитом «Доме на Набережной», имевшей официальный адрес: ул. Серафимовича д. 2. Шла война, поэтому пока длилось следствие, и существовала теоретическая возможность, что И.В. Сталин сменит гнев на милость жену и дочерей И.И. Проскурова вместе с семьями других руководителей РККА эвакуировали в Куйбышев. Но затем, после расстрела Ивана Иосифовича сослали в лагеря. Реабилитация И.И. Проскурова и его семьи состоялась в 1955 году. Не удивительно, что потерявшая здоровье во время длительного заключения вдова военачальника захотела вернуть конфискованное во время ареста имущество. Юридически она имела на это полное право, тем более что по закону в случае реабилитации ей полагалась выплата денежной компенсации. При этом необходимо отметить, что до ареста семья генерал-лейтенанта И.И. Проскурова была достаточно богата. Особую ценность представляла мебель из ценных пород красного дерева, автомобиль «Рено», подарочное холодное оружие, а также имеющая большую стоимость коллекция редких грампластинок. Тем не менее, кроме мизерной денежной компенсации вдове И.И. Проскурова ничего из вещей возвращено не было. Расстроенная женщина пожаловалась председателю президиума Верховного совета СССР маршалу К.Е. Ворошилову, который когда-то был в дружеских отношениях с ее мужем.

Конфискация, которой не было