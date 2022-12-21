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1 час назад

День Анфисы Рукодельницы: что нельзя делать 21 декабря

Мира Маркина

21 декабря православные верующие чтят память святой Анфисы Римской, в народе этот день также именуют днем Анфисы Рукодельницы. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Анфисы Рукодельницы: что нельзя делать 21 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать

21 декабря запрещено ругаться, сквернословить, жадничать, завидовать и конфликтовать. В противном случае, в жизнь очень скоро придет черная полоса.

Сегодня не стоит принимать ответственных и рискованных решений, а также делать поспешные шаги. Лучше все тщательно взвесить и обдумать.

Откажитесь сегодня от похода в магазин – есть риск купить лишнее.

21 декабря нельзя отказывать в милостыне или в другой просьбе. Сделайте добро и оно вернется к вам сторицей.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Замужней женщине нельзя использовать сегодня черные нитки, иначе вскоре она может овдоветь.

День Анфисы Рукодельницы благоприятен для встреч с друзьями и походов в гости. Не проводите время в одиночестве, лучше встретьтесь и пообщайтесь с близкими людьми.

Приметы

Если целый день идет снег – лето грядет дождливое.

Вьюга 21 декабря предвещает ухудшение погоды.

Синички часто поют – к сильным морозам.

Если день морозный и солнечный, то зима будет теплой.

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