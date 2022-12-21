Названо слово года на русском языке

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово года. Им стало "наследие". Об этом сообщается на официальной странице организации в ВКонтакте.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Для того, чтобы определить слово года, специалисты проанализировали статьи в русскоязычных СМИ в России и за границей, а также публикации в социальных сетях.

В публикации отмечается, что настало время для переосмысления исторического прошлого страны. Также отмечается, что 2022 год был объявлен годом культурного наследия России.