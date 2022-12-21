Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
34 минуты назад

Институт русского языка назвал "наследие" словом года

Мария Каткова

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово года. Им стало "наследие". Об этом сообщается на официальной странице организации в ВКонтакте.

Названо слово года на русском языке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для того, чтобы определить слово года, специалисты проанализировали статьи в русскоязычных СМИ в России и за границей, а также публикации в социальных сетях.

В публикации отмечается, что настало время для переосмысления исторического прошлого страны. Также отмечается, что 2022 год был объявлен годом культурного наследия России.

Как появилось слово «тунеядец»

Ранее сообщалось, что названо главное слово 2022 года.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители