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2 часа назад

10 млн за выкуп: цыганская свадьба, которая сразила всех

Диана Товсепова

Все знают, что арабы делают шикарные свадьбы с роскошным декором и оформлением, выступлениями звезд, дорогими платьями. Но, оказывается, не меньшего внимания достойны свадьбы российских цыган. Последнее громкое торжество взорвало соцсети. Почему? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

10 млн за выкуп: цыганская свадьба, которая сразила всех
Фото: СоцсетиСоцсети

В Ярославле отгуляла громкая цыганская свадьба. Молодожены Андрей и Вилька во время торжества купались в роскоши и деньгах.

Для свадьбы был арендован роскошный зал, а невеста была одета в пышное кружевное платье с вышивкой и блестками. На голове красовалась золотая корона, запястья украшали браслеты и на шее блистало крупное золотое колье.

Соццсети

По всей видимости, семья жениха ничего не жалела для молодожен — за невесту отдали выкуп в 10 миллионов рублей! Не только сумма удивила гостей, но и то, как выкуп был передан семье невесты. Деньги не были даны в конверте или переведены на банковскую карту, пятитысячные купюры были сложены на золотые подносы.

Соцсети

Кроме того, невесту сыпали подарками, драгоценными украшениями, которые также складывались на подносы.

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За вечер невеста сменила несколько платьев. Все они были пышными и отвечали всем трендам цыганского стиля - блестки, вышивка, органза, кружева. Одно из платьев было ярко-синим. Но этого невесте показалось недостаточно и она украсила шею массивными золотыми украшениями. Да и про пояс девушка не забыла Он, конечно, тоже золотой!

Соцсети

Столы ломились от угощений, а около сотни гостей весело танцевали с молодыми под цыганские мотивы. Когда на танцпол выходила невеста, на нее, словно снег, летели долларовые купюры.

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