10 млн за выкуп: цыганская свадьба, которая сразила всех

Все знают, что арабы делают шикарные свадьбы с роскошным декором и оформлением, выступлениями звезд, дорогими платьями. Но, оказывается, не меньшего внимания достойны свадьбы российских цыган. Последнее громкое торжество взорвало соцсети. Почему? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Соцсети Соцсети

В Ярославле отгуляла громкая цыганская свадьба. Молодожены Андрей и Вилька во время торжества купались в роскоши и деньгах.

Для свадьбы был арендован роскошный зал, а невеста была одета в пышное кружевное платье с вышивкой и блестками. На голове красовалась золотая корона, запястья украшали браслеты и на шее блистало крупное золотое колье.

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По всей видимости, семья жениха ничего не жалела для молодожен — за невесту отдали выкуп в 10 миллионов рублей! Не только сумма удивила гостей, но и то, как выкуп был передан семье невесты. Деньги не были даны в конверте или переведены на банковскую карту, пятитысячные купюры были сложены на золотые подносы.

Соцсети

Кроме того, невесту сыпали подарками, драгоценными украшениями, которые также складывались на подносы.

За вечер невеста сменила несколько платьев. Все они были пышными и отвечали всем трендам цыганского стиля - блестки, вышивка, органза, кружева. Одно из платьев было ярко-синим. Но этого невесте показалось недостаточно и она украсила шею массивными золотыми украшениями. Да и про пояс девушка не забыла Он, конечно, тоже золотой!

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