Домохозяйка заработала крупную сумму и получила требование от мужа

Домохозяйка поделилась на платформе Reddit историей о том, как заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа. Женщина рассказала, что супруг потребовал купить ему машину, когда узнал, что она получила деньги за выпуск своей книги.

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Автор написала, что вышла замуж десять лет назад, в браке она родила пятерых детей. В молодости героиня истории бросила учебу, чтобы заниматься их воспитанием. Она отметила, что деньги в семье зарабатывает ее супруг по имени Грег, одержимый планированием бюджета.

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«Ему хорошо платят, но обычно он дает мне деньги только на домашние расходы», — добавила рассказчица.

Героиня истории также рассказала, что последние пять лет работала над серией книг. «Я писала везде где могла. Пять минут здесь, пять минут там, и пожертвовала многими часами сна, чтобы закончить книги», — призналась она. По ее словам, она держала свое занятие в секрете от супруга, так как он всегда считал ее хобби пустой тратой времени.

«Это было невероятно сложно, но мне удалось найти издательство, которое заключило со мной контракт», — высказалась автор. Она добавила, что ее аванс был намного больше, чем она ожидала. «Это была пятизначная сумма», — подчеркнула рассказчица.

«Я хотела сохранить деньги на черный день, потому что, честно говоря, я не знаю подробностей распределения нашего семейного бюджета, мы даже не планировали будущее наших детей», — написала женщина. Она добавила, что хотела бы потратить немного денег на себя, не спрашивая при этом разрешения у мужа. Однако Грег нашел контракт супруги с издательством, после чего потребовал купить ему на Рождество новую машину, стоимость которой составила большую часть аванса. Женщина добавила, что отказалась выполнять требование мужа.

«Грег считает, что то, что он содержал семью все эти годы, делает меня обязанной покупать ему автомобиль, так как без его денег я бы не добилась успеха в издательстве книг», — написала рассказчица. В итоге, как отметила автор, мужчина поставил ей ультиматум: либо она покупает машину, либо начинает оплачивать половину семейных расходов.