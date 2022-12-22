Ученые выяснили, почему кошки так часто роняют новогодние елки

Есть несколько актуальных новогодних вопросов, ответов на которые никогда никто не мог толком дать. Один из них, откуда у кошек такой интерес к новогодним елкам. И вот, ученые выяснили откуда и даже подробно рассказали об этом владельцам котов.

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Декабрь уже на исходе, торговые центры щедро украшены у предстоящим праздникам, а дома все еще нет елки зато есть кот? С проблемой украшения жилища к Новому году сталкиваются многие владельцы мурчащих питомцев, а все из-за невероятной страсти кошек к нарядным елкам. И пока по сети гуляют мемы о котах и елках, ученые биологи, специализирующиеся на поведении животных, совершенно серьезно подошли к данной проблеме и выяснили, почему кошек так притягивает к новогоднему дереву. Главное, что заявили эксперты — ругать и наказывать кошек за интерес к елкам нет никакого смысла, ведь это любопытство заложено в них самой природой. Вот лишь три веские причины кошачьего любопытства:

Новый объект в старом давно изученном месте. Кошки довольно консервативны и любая перемена в обстановке вызывает у них интерес. Кошка все-таки охотница и ей тяжело обходиться без приключений и движений. У хозяина редко есть время поиграть с питомцем, но он принес домой дерево и украсил его всякими светящимися и шуршащими штуками. Ну как тут устоять? Предновогодний стресс. Да-да, не только вы испытываете стресс перед праздниками. кошки также нервничают, чувствуя приближение чего-то нового. Как следствие — немного неадекватное поведение.

Что делать, чтобы и елка, и кошка остались целы и невредимы?