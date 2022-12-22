Что нельзя делать в день Анны Зимней 22 декабря

22 декабря в православной традиции чествуют мать Девы Марии, святую Анну. А в народе эту дату издавна называют днем Анны Зимней или Анны Темной и связывают с ней множество примет и запретов. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 22 декабря
- Ходить в лес. Наши предки знали, что волки в это время сбиваются в стаи и рыщут по чаще в поисках добычи. Обедом для хищников никто быть не хотел, поэтому и ввели такой запрет.
- В этот день стоит отказаться от любой работы по дому, а также отложить занятия рукоделием. В противном случае, считали наши предки, весь следующий год пройдет в домашних хлопотах.
- Беременным женщинам нельзя трогать острые предметы и перешагивать через них, иначе, согласно поверьям, роды будут трудными.
- Незамужние девушки не должны распускать на Анну Зимнюю волосы: в них может запутаться нечисть, которая украдет счастье.
- Откажитесь в этот день от употребления меда: согласно поверьям, сегодня он может вызвать сильную аллергию и привести к болезням.
- Семейным парам, которые прожили в браке менее семи лет, категорически не рекомендуется принимать сегодня гостей: семейное счастье может разрушиться.
Что надо делать 22 декабря
- В этот день необходимо помогать нуждающимся людям, неважно в чем именно они нуждаются: в совете, материальной или како-либо другой помощи. Вам это вернется сторицей.
- В день Анны Зимней хорошо начинать новые проекты, заключать сделки и решать финансовые вопросы. Все они окажутся удачными.
- Обязательно принять ванну или сходить в баню: наши предки верили, что это убережет от промыслов нечистых сил.
Приметы 22 декабря
- Иней на деревьях предвещает сильные скорые морозы и урожайный год.
- Если в день Анны Зимней ясно и солнечно, такую же погоду следует ждать и на Новый год.
- Метель обещает ветренную и дождливую весну.
- Мороз в день Анны Зимней — к ясной погоде, снег — к дождю.