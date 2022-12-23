Тёплый Северный полюс: школьница из Благовещенска на ледоколе покорила Арктику

Прогулки по ледоколу, касатки и медведи на льдинах - когда-то всё это было мечтой Анастасии Жидковой, десятиклассницы из Благовещенска. Заразилась этой идеей девушка, просто листая ленту в социальных сетях. И вскоре оказалась среди льдин и айсбергов.

Фото: Рег_2x2.su Рег_2x2.su

Видео дня

Вперёд к мечте

Совершить невероятное путешествие Анастасии помог всероссийский конкурс «Большая перемена». Конкурс этот необычный: в отличие от привычных школьных олимпиад там оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. Смотрят, например, на умение работать в команде, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.

Анастасия участвует в «Большой перемене» с восьмого класса. Тогда амурская школьница вышла в полуфинал и выиграла путёвку в международный детский центр «Артек». Но она решила не останавливаться на достигнутом и поставила перед собой цель - дойти до финала. И в 2021 году девочке это удалось!

Уже в десятом классе Анастасия стала финалистской «Большой перемены». Она выиграла денежный приз в размере 200 тысяч рублей и поездку на ледоколе. Причём о последней награде она узнала не сразу - это был сюрприз от организаторов конкурса. Что же, сюрприз удался!

Невероятные впечатления

Путешествие прошло летом и с самого начала было полно ярких впечатлений. Как рассказала Анастасия, дыхание перехватило ещё при первом взгляде на ледокол!

На Северном полюсе было тепло, минимальная температура за бортом - 1 градус, на борту стабильно +25, - ответила на самый популярный вопрос школьница. - Нам подарили брендированную одежду, которая помогла адаптироваться к погодным условиям.

Приспособиться нужно было не только к климату, но и к поездке на ледоколе. В первый день многих ребят укачивало. Но, к счастью, всем подросткам удалось быстро освоиться - никому не хотелось всё путешествие провести в каюте!

Прохлаждаться участникам путешествия было некогда. Их ждала очень насыщенная программа: в каждый из десяти дней приключения проходили мастер-классы, лекции, творческие мероприятия. Кроме того, на ледоколе проходили репетиции танца для клипа певца Стаса Море, в которых благовещенка также принимала участие.

Каждый день у нас была зарядка с олимпийской чемпионкой Аллой Шишкиной. Были тренинги или мастер-классы от специалистов Росатома, также у нас были часы выбора, когда можно было сходить в спортзал, поспать или посетить занятия по лепке белых мишек, созданию каракури (механические японские куклы. - Прим. ред.) и так далее.

В свободное от занятий время ребята тоже не разлёживались! Вместе с другими Анастасия предпочитала наслаждаться захватывающими видами Арктики.

Каждую свободную минуту мы гуляли по ледоколу, дышали свежим воздухом и смотрели на просторы. На одной такой прогулке мы смогли увидеть белого медведя и касатку! - с восторгом рассказала она.

Главное - люди

Казалось бы, необычайные виды и фауна Арктики должны были целиком и полностью покорить сердце жительницы амурской столицы. Но нет, главным сокровищем в поездке Анастасия называет людей, которые за десять дней без связи и интернета стали настоящей семьей.

Больше всего мне запомнились люди, которые меня окружали на протяжении всего конкурса и с которыми мы продолжаем дружить и общаться до сих пор. Благодаря конкурсу теперь у меня есть друзья практически в каждом регионе нашей страны.

Анастасия рассказала, что, несмотря на активные поездки и в целом забитый график, ей всё же удаётся преуспевать в школе. Ведь во время путешествий она получает знания, которые помогают ей и в учёбе, и в обычной жизни. А мотиватором ко всем свершениям школьницы стала её мама.

Воспитать победительницу

Несколькими секретами с «Комсомолкой» поделилась мама Анастасии, Елена Ануфриева. По словам амурчанки, она стала для девочки не просто мамой, но и наставницей. Три года она помогает дочери реализовывать потенциал в конкурсе «Большая перемена». И, хотя отпускать ребёнка в далекие путешествия очень волнительно, она даёт Анастасии свободу самовыражения.

Совет родителям: просто будьте другом для своего ребёнка, поддержите, поверьте. Помогите, когда ребёнок подошел к вам с просьбой, даже если она на ваш взгляд пустяковая. И главное - любите своих детей!

По мате

риалам