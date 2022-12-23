Что нельзя делать в день Мины Красноречивого 23 декабря

23 декабря православная церковь чтит память мученика Мины Красноречивого, пострадавшего за веру. В народе эта дата получила название День Мины, святого считали покровителем слепых. О том, что нельзя делать в этот день, и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».