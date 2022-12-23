Что нельзя делать в день Мины Красноречивого 23 декабря

23 декабря православная церковь чтит память мученика Мины Красноречивого, пострадавшего за веру. В народе эта дата получила название День Мины, святого считали покровителем слепых. О том, что нельзя делать в этот день, и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 23 декабря
- Нельзя ссориться с людьми, все конфликты необходимо решать спокойно, иначе можно навлечь на себя беды.
- Обманывать кого-то в этот день категорически нельзя. В противном случае Мина накажет финансовыми проблемами и неудачами в личной жизни.
- Делиться своими и чужими секретами в день Мины Красноречивого тоже не стоит: поставите под угрозу свою репутацию.
- Есть или пить из чужой посуды запрещено: можно забрать чужие недуги.
- Не ложитесь спать после полуночи: наши предки верили, что иначе придет дух, насылающий страшные сны и пугающий странными звуками.
Что можно делать 23 декабря
- В день покровителя слепых хорошим решением будет проверить зрение.
- Провести генеральную уборку в доме, чтобы очистить его от негативной энергии.
- Заняться рукоделием: согласно верованиям, это привлечет удачу.
- Если в доме есть порванная одежда, ее надо зашить или просто выбросить, чтобы уберечь себя и семью от болезней.
Приметы 22 декабря
- Ясная и солнечная погода — к приближающимся морозам.
- Если ветки деревьев покрыты инеем, стоит ждать оттепель.
- Отказ домашних животных от еды в этот день предвещает теплую зиму.
- Кольца вокруг луны или солнца предупреждают о сильном снегопаде.