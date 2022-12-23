Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя делать в день Мины Красноречивого 23 декабря

Мира Маркина

23 декабря православная церковь чтит память мученика Мины Красноречивого, пострадавшего за веру. В народе эта дата получила название День Мины, святого считали покровителем слепых. О том, что нельзя делать в этот день, и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать в день Мины Красноречивого 23 декабря
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 23 декабря

  • Нельзя ссориться с людьми, все конфликты необходимо решать спокойно, иначе можно навлечь на себя беды.
  • Обманывать кого-то в этот день категорически нельзя. В противном случае Мина накажет финансовыми проблемами и неудачами в личной жизни.
  • Делиться своими и чужими секретами в день Мины Красноречивого тоже не стоит: поставите под угрозу свою репутацию.
  • Есть или пить из чужой посуды запрещено: можно забрать чужие недуги.
  • Не ложитесь спать после полуночи: наши предки верили, что иначе придет дух, насылающий страшные сны и пугающий странными звуками.

Что можно делать 23 декабря

  • В день покровителя слепых хорошим решением будет проверить зрение.
  • Провести генеральную уборку в доме, чтобы очистить его от негативной энергии.
  • Заняться рукоделием: согласно верованиям, это привлечет удачу.
  • Если в доме есть порванная одежда, ее надо зашить или просто выбросить, чтобы уберечь себя и семью от болезней.

Что предсказал Нострадамус на 2023 год

Приметы 22 декабря

  • Ясная и солнечная погода — к приближающимся морозам.
  • Если ветки деревьев покрыты инеем, стоит ждать оттепель.
  • Отказ домашних животных от еды в этот день предвещает теплую зиму.
  • Кольца вокруг луны или солнца предупреждают о сильном снегопаде.
Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители