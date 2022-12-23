Значение цветов флагов разных стран: смысл и история

Глядя на флаги разных стран, каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался – что означают цвета флагов? Создавая флаг своего государства, люди наделяли большим смыслом все его составляющие: и цвета, и изображения. Подробнее о том, как можно «расшифровать» флаги стран – в материале «Рамблера».

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Значение цветов в дисциплине геральдика

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Геральдика – это специальная историческая дисциплина, которая занимается изучением гербов, а также традиций и практики их использования. Наука о гербовых знаках берет свое начало со времен крестовых походов, когда рыцари носили шлемы. Благодаря символике на щитах, они могли узнавать друг друга в бою. Со временем округлые и удлиненные щиты крестоносцев превратились в геральдические, и отныне каждый цвет можно было трактовать тем или иным образом.

• Красный цвет – храбрость и красота;

• Желтый – величие и богатство;

• Черный цвет – это постоянство, скромность;

• Голубой – верность, честность;

• Белый – вера;

• Зеленый цвет – надежда;

• Пурпурный – власть

Вместе с тем важно помнить, что у цветов бывает несколько значений, поэтому трактовать их, говоря о том или ином флаге, можно по-разному.

Россия

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Белый, синий и красный цвета флага России утвердил еще Николай II в 1896 году. В те же времена флаг получил свое официальное толкование: красный цвет символизирует «державность», синий – цвет неба, а также цвет Богоматери, которая оберегает страну, белый, в свою очередь, символизирует свободу и независимость. В настоящее время цвета флага интерпретируют немного иначе: красный – это энергия и сила, синий – вера, а белый – мир и чистота.

Канада

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Флаг Канады с кленовым листом обладает географическим значением. На флаге изображены три полосы: две узкие красные по бокам и широкая белая в центре. Красные полосы – это Тихий и Атлантический океаны, омывающие страну с двух сторон. Цвета были выбраны в соответствии с франко-британской символикой, где красный – это английский крест святого Георгия, а белый – символ французской монархии. Кленовый лист появился на флаге в 1965 году, поскольку Канада является главным поставщиком древесины и кленового сахара.

Турция

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Флаг Турции трактуется довольно легко. Полумесяц и звезда – знак ислама. Как известно, Турция – это мусульманское государство. Красный цвет символизирует историческое прошлое Турции в составе Османской империи.

Великобритания

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Британский флаг также именуют «Юнион Джеком». Историки предполагают, что это прозвище возникло в честь короля Якова I, объединившего земли Англии и Шотландии. Спустя некоторое время к содружеству присоединилась Ирландия, поэтому на флаге Великобритании изображено три символа. Прямой красный крест в центре – крест святого Георгия, символ Англии, белый диагональный крест – крест Святого Андрея, покровителя Шотландии, а красный косой крест – крест Святого Патрика, покровителя Ирландии.

Австралия

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Несмотря на то, что уже больше века Австралия является независимым государством, в верхнем левом углу ее флага по-прежнему изображен «Юнион Джек» – флаг Великобритании. Белая семиконечная звезда ниже обозначает шесть австралийских штатов, а также территории вне континента. Справа на полотне находятся пять звезд, образующие созвездие Южный крест – это символ территориального расположения страны в Южном полушарии.

Германия

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Немецкий флаг – один из немногих европейских, в символике которого присутствует черный цвет. Трактовать цвета стоит в совокупности, а не по отдельности – палитра имеет военно-историческую подоплеку. В XIX веке в период войны против Наполеона немцы носили черные мундиры с красными рукавами и золочеными пуговицами. Одержав победу в освободительной войне, в 1848 году Германия утвердила соответствующую палитру государственного знамени.

Италия

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Вертикальные полосы итальянского флага связаны с охраной порядка и городом Милан. Современный вид флаг Италии приобрел еще в 1830 году во время революции за единую Италию. Зеленая полоса – символ полиции, а белая и красная – отсылки к кресту Амвросия Медиоланского, покровителя Милана.

Швеция

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Согласно официальной версии, крест на флаге Швеции символизирует христианскую веру в стране, но некоторые видят в нем меч викингов. Голубой цвет – это честность, справедливость и преданность, а желтый – символ шведской щедрости.

Франция

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Полотно французов разделяют три вертикальные полосы. Синяя отсылает нас к облачению святого покровителя Франции Мартина Туркского. Красная – символ святого Дионисия, который основал аббатство в пригороде Парижа, а белый цвет символизирует бога, который послал монархам власть, согласно старинному верованию.

Португалия

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