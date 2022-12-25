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2 часа назад

Главархив рассказал о том, чем украшали елку в XIX-XX веках

Главное архивное управление города Москвы

По тому, как менялась мода на елочные украшения, можно изучать историю страны.

Чем украшали елку в XIX-XX веках
Фото: mos.rumos.ru

В России украшать елки начали в середине XIX века, следуя за европейской модой. Ель было принято наряжать в Сочельник. Украшением становились конфеты, орехи, яблоки, пряники, фигурное печенье из песочного теста, которое пекли в домашних условиях, и, конечно, свечи. В конце праздника все украшения снимали и раздавали детям. В кондитерских продавали уже наряженные елки, но стоили они довольно дорого, поэтому позволить себе их купить могли не все.

mos.ru

Стеклянные игрушки, гирлянды, мишуру и украшения из тонкой фольги в начале XIX века привозили из-за границы, но позже их научились делать и в России. Шары выдували из толстого зеркального стекла, поэтому стеклянные игрушки были тяжелыми и дорого стоили. В связи с этим большое распространение получили игрушки-картонажи, которые мастера изготавливали из двустороннего проклеенного картона с тиснением, чтобы игрушка выглядела одинаковой с разных ракурсов. Так делали сказочных персонажей, зверей, рыб и звезды. Игрушки из бумаги стоили дешево и были доступны всем.

В ХХ веке елочная игрушка стала отражать смены исторических эпох в стране. В Главархиве Москвы хранятся игрушки начала века, принадлежавшие семье Гетлингов. В этот период особенно были популярны игрушки из ваты. Фигурки делались из скрученного прессованного хлопка, затем промазывались крахмальным клейстером для жесткости, а после полного высыхания раскрашивались и снова покрывались клейстером. Популярностью пользовались фигурки детей, сказочных персонажей, а также муляжи фруктов и овощей. В фонде Главархива представлены игрушки, изготовленные в этой технике: фигурки мальчика и девочки, гриб мухомор, тыква, лимон, груша и даже Красная шапочка.

mos.ru

В СССР, как и в дореволюционной России, игрушки изготавливали из стекла, гнутой проволоки, обтянутой тканью, а также картона. В коллекции семьи также представлены плюшевый медведь, самолет из картона, стеклянный гриб и гроздь винограда.

В 1930-х годах сказочных героев потеснили красноармейцы, парашютисты, пионеры, буденовцы. В честь освоения Севера елки украшали фигурками полярников. Появились игрушки в виде дирижаблей, парашютов, самолетов, танков. В качестве наконечника на верхушку ели крепили красную звезду.В военные годы были популярны самолеты, танки, броневики.

Лишь после 1947 года началось производство игрушек мирной тематики: новогодние деревья украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. В 1960-е годы на елках впервые засияли электрические гирлянды и появились игрушки на космическую тему: спутники, ракеты, звезды. Впервые рядом со стеклянными шарами стали вешать пластмассовые игрушки. В отделе ёлочных украшений универсального магазина «Детский мир».

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Познакомиться с елочными украшениями из фондов Главархива можно на выставке, приуроченной к наступающему Новому году, которая проходит по адресу: Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Выставка работает каждый день по будням с 11.00 до 20.00.

Истории,Детский мир,
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