Альбатросы подстраиваются под пожилых партнеров

Странствующие альбатросы с пожилыми партнерами охотятся быстрее, чтобы их паре не пришлось долго голодать, высиживая яйца. Это выяснили ученые из Ливерпульского университета, чье исследование опубликовал журнал Ecology and Evolution.

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Исследователи прикрепили датчики местоположения 142 птицам (71 пара), которые гнездились на отдаленном архипелаге Крозе в южной части Индийского океана. Обнаружилось, что птицы, "женатые" на пожилых, реже улетают за пищей и возвращаются в заметно раньше, чем те, у кого более молодые партнеры.

По мнению орнитологов, птицы могут оценивать, сколько проживет без пищи их пожилой "супруг", и подстраиваться под него. Авторы подчеркнули, что их предположение пока теоретического характера и его необходимо подтвердить.

Продолжительность жизни странствующих альбатросов — до 50 лет. Как правило, они находят пару на всю жизнь и выводят птенцов раз в два года с одним и тем же партнером. При этом, пока один партнер уходит в море за пропитанием, другой следит за гнездом. В среднем птицы улетают охотиться на 12 дней, и все это время родителю, привязанному к гнезду, приходится оставаться без еды.