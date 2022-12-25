Альбатросы подстраиваются под пожилых партнеров

Странствующие альбатросы с пожилыми партнерами охотятся быстрее, чтобы их паре не пришлось долго голодать, высиживая яйца. Это выяснили ученые из Ливерпульского университета, чье исследование опубликовал журнал Ecology and Evolution.
Исследователи прикрепили датчики местоположения 142 птицам (71 пара), которые гнездились на отдаленном архипелаге Крозе в южной части Индийского океана. Обнаружилось, что птицы, "женатые" на пожилых, реже улетают за пищей и возвращаются в заметно раньше, чем те, у кого более молодые партнеры.
По мнению орнитологов, птицы могут оценивать, сколько проживет без пищи их пожилой "супруг", и подстраиваться под него. Авторы подчеркнули, что их предположение пока теоретического характера и его необходимо подтвердить.
Продолжительность жизни странствующих альбатросов — до 50 лет. Как правило, они находят пару на всю жизнь и выводят птенцов раз в два года с одним и тем же партнером. При этом, пока один партнер уходит в море за пропитанием, другой следит за гнездом. В среднем птицы улетают охотиться на 12 дней, и все это время родителю, привязанному к гнезду, приходится оставаться без еды.
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