Пара хейтеров пытается запретить песню Last Christmas

Новогодний хит Last Christmas от британского дуэта Wham! начинают крутить по радио и музыкальным каналам с первыми заморозками. Поэтому неудивительно, что он уже кому-то надоел, тем более что с 1986 года он стабильно занимает первые строчки всех хит-парадов и звучит буквально из каждого утюга. И вот отважная пара британцев решила покончить с этим навсегда.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Томас и Ханна Мазетти собирают деньги со всех, кому не безразличны их нервы в новогодний период. Пара планирует выкупить авторские права на песню Last Christmas, чтобы потом её изъять из тиража и больше никогда не слышать.

Такая ненависть к хиту Wham! объясняется легко — Ханна в своё время работала официанткой и в праздничный период вынуждена была слушать эту песню по сто раз за смену — и это даже не метафора. Поэтому теперь стоит девушке заслышать первые ноты шлягера, как она начинает скрипеть зубами.

Удивительно, но в мире не только чету Мазетти бесит новогодняя бомба от Wham! — паре уже удалось собрать $62 100, на пожертвования согласились более 300 человек. Но до конечной цели супругам далеко — чтобы выкупить права на Last Christmas, им придётся заплатить от $15 до $25 млн.