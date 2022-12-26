«Волжский Титаник»: тайна самой страшной речной катастрофы в СССР

В начале октября 1949 года речной трамвайчик (в простонародии «финляндчик» или «фильянчик»), следовавший из города Бор в Горький, столкнулся с грузовым судном. На борту «финляндчика» находилось более 200 человек. Большинство из них погибли. Материалы о катастрофе были частично засекречены, а частично уничтожены.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Столкновение

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По данным местного гидрометцентра, в тот день 7 октября температура воздуха не поднималась выше 0 градусов, ветер дул со скоростью более 12 метров в секунду, на поверхности реки Волга образовалась снежная каша так называемая шуга. Несмотря на погодные условия, на злополучный рейс билеты приобрел 171 пассажир. Некоторые, в основном молодежь, запрыгивали на палубу «зайцами». Для жителей Бора с начала весны и до поздней осени «финляндчик» был единственным связующим между местом их проживания и большим городом Горьким (современный Нижний Новгород).

Около 15 часов, когда до берега оставалось каких-нибудь 10 минут ходу, перед речным трамвайчиком выросло грузовое судно «Чувашия». Неправильный расчет траектории членами обеих команд, ветер, перегрузка «финляндчика» и пустые трюмы «Чувашии» сыграли свою роль. Пассажирский корабль врезался в борт грузового. Почти сразу «финлядчик» стал тонуть. Люди оказались в ледяной воде. «Чувашия» уплыла. Терпящих бедствие подбирали проходящие в тот момент по Волге теплоходы «Куйбышев», «Стрежень» и «Стремительный». Замерзших и перепачканных мазутом людей сразу же отправляли на берег в баню. Однако спасти удалось немногих.

Причины секретности

По словам тех, кому посчастливилось остаться в живых, из-за большого количества безбилетников трамвайчик был сильно перегружен. Вода не доставала до борта всего 10-15 сантиметров. Именно поэтому, по подсчетам очевидцев трагедии, число погибших в тот день перевалило за отметку в 200 человек. Утопленников складывали, как дрова, в здании местного дома культуры.

Похороны в Боре шли несколько дней. Хоронили погибших на новом Мало-Пикинском кладбище, которое, как утверждают выжившие, открыли сразу после катастрофы. Пострадавшим чиновники советовали организовывать прощания в разные дни и указывать на табличках другие даты: 8 или 9 октября. Материалы дела засекретили. Даже местечковые газеты ни словом не обмолвились об аварии.

По мнению жителей Бора, в Советском союзе подобные ЧП разглашать вообще не любили. А тут еще летом того же 1949 года оказались под арестом горьковские высокопоставленные чиновники Михаил Родионов, секретарь обкома ВКП(б), и Петр Кубаткин, начальник УМГБ. Новым руководителям проблемы были ни к чему. Кроме того 21 декабря намечалось грандиозное событие – юбилей Сталина, о чем, кстати, газеты писали охотно.

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