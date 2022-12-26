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3 часа назад

Что нельзя делать в день Ведьминых посиделок 26 декабря

Мира Маркина

В православной традиции 26 декабря — это день памяти мученика Евстратия, а в народе — праздник Ведьмины посиделки. Что нельзя делать в этот день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать в день Ведьминых посиделок 26 декабря
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 26 декабря

  • Нельзя ругаться, ссориться и употреблять бранные слова, иначе весь год рискуете быть озлоблены на весь мир.
  • Сушить одежду и белье на улице в этот день — плохая идея. Наши предки считали, что нечисть может спрятаться под ними и проникнуть в дом, чтобы навлечь беды.
  • Давать носить другим свои вещи 26 декабря тоже не рекомендуется: можно отдать свое счастье.
  • Окна и двери дома в день Ведьминых посиделок должны оставаться закрытыми, в противном случае, согласно верованиям, колдуньи могут легко подкинуть заговоренные предметы.
  • Разговаривать с незнакомцами и впускать их в свой дом категорически запрещается: под их личиной могут скрываться злые силы.

Что можно делать 26 декабря

  • Провести уборку в доме, выбросив все ненужное.
  • Сходить в баню: согласно верованиям, это принесет здоровье на весь год.
  • Устроить семейный ужин, пригласить друзей и родных за стол: таким образом наши предки привлекали в этот день в дом благополучие.
  • Обязательно съесть что-нибудь с медом: это издавна делалось для здоровья.
  • Помочь нуждающимся, чтобы оградить себя от финансовых проблем.

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Народные приметы 22 декабря

  • Если сороки садятся на снег, значит вскоре потеплеет.
  • Много инея предвещает скорые сильные холода.
  • По погоде на Ведьмины посиделки узнавали, каким будет январь.
  • Если во время заката облачно, скоро начнутся метели.
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