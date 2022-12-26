Что нельзя делать в день Ведьминых посиделок 26 декабря

В православной традиции 26 декабря — это день памяти мученика Евстратия, а в народе — праздник Ведьмины посиделки. Что нельзя делать в этот день и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 26 декабря
- Нельзя ругаться, ссориться и употреблять бранные слова, иначе весь год рискуете быть озлоблены на весь мир.
- Сушить одежду и белье на улице в этот день — плохая идея. Наши предки считали, что нечисть может спрятаться под ними и проникнуть в дом, чтобы навлечь беды.
- Давать носить другим свои вещи 26 декабря тоже не рекомендуется: можно отдать свое счастье.
- Окна и двери дома в день Ведьминых посиделок должны оставаться закрытыми, в противном случае, согласно верованиям, колдуньи могут легко подкинуть заговоренные предметы.
- Разговаривать с незнакомцами и впускать их в свой дом категорически запрещается: под их личиной могут скрываться злые силы.
Что можно делать 26 декабря
- Провести уборку в доме, выбросив все ненужное.
- Сходить в баню: согласно верованиям, это принесет здоровье на весь год.
- Устроить семейный ужин, пригласить друзей и родных за стол: таким образом наши предки привлекали в этот день в дом благополучие.
- Обязательно съесть что-нибудь с медом: это издавна делалось для здоровья.
- Помочь нуждающимся, чтобы оградить себя от финансовых проблем.
Народные приметы 22 декабря
- Если сороки садятся на снег, значит вскоре потеплеет.
- Много инея предвещает скорые сильные холода.
- По погоде на Ведьмины посиделки узнавали, каким будет январь.
- Если во время заката облачно, скоро начнутся метели.