Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Почему фламинго стоят на одной ноге

Мария Кимакович

Этих красивых и грациозных птиц чаще всего можно увидеть вживую или на фотографиях с поджатой к туловищу одной ногой. Зачем фламинго поднимают одну конечность и есть ли в этом какая-то польза для птиц, читайте в материале «Рамблера».

Почему фламинго стоят на одной ноге
Фото: unsplashunsplash

Оказывается, польза, действительно, есть. Фламинго стоят на одной ноге не из-за удобства этой позы, а из-за особенностей теплообмена. На конечностях птиц отсутствует оперение, а соотношение их к телу таково, что в ветреную или прохладную погоду фламинго теряют очень много тепла. Поджимая поочередно ноги, фламинго таким образом попросту греют их, укрывая в перьях.

Стоит отметить, что такая, казалось бы, не слишком удобная поза не доставляет птицам совершенно никаких неудобств. Дело в том, что особая физиология фламинго позволяет им не прилагать ни малейших усилий для того, чтобы держать опорную ногу прямой. Сгибание этой конечности при подтягивании другой к телу просто невозможно физиологически. Птицам не приходится напрягать ни один мускул, чтобы держать ногу вытянутой. Находиться в такой позе фламинго могут долгое время, абсолютно не уставая.

Почему кошки любят хлеб

Кстати, если вы всегда считали, что фламинго питаются рыбой, то ошибались. Рацион этих птиц состоит из мелких рачков, водорослей и семян.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители