Почему фламинго стоят на одной ноге

Этих красивых и грациозных птиц чаще всего можно увидеть вживую или на фотографиях с поджатой к туловищу одной ногой. Зачем фламинго поднимают одну конечность и есть ли в этом какая-то польза для птиц, читайте в материале «Рамблера».

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Оказывается, польза, действительно, есть. Фламинго стоят на одной ноге не из-за удобства этой позы, а из-за особенностей теплообмена. На конечностях птиц отсутствует оперение, а соотношение их к телу таково, что в ветреную или прохладную погоду фламинго теряют очень много тепла. Поджимая поочередно ноги, фламинго таким образом попросту греют их, укрывая в перьях.

Стоит отметить, что такая, казалось бы, не слишком удобная поза не доставляет птицам совершенно никаких неудобств. Дело в том, что особая физиология фламинго позволяет им не прилагать ни малейших усилий для того, чтобы держать опорную ногу прямой. Сгибание этой конечности при подтягивании другой к телу просто невозможно физиологически. Птицам не приходится напрягать ни один мускул, чтобы держать ногу вытянутой. Находиться в такой позе фламинго могут долгое время, абсолютно не уставая.