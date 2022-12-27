Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря

27 декабря в народном календаре отмечается Филимонов день. Он назван в честь великомученика Филимона, чью память чтит православная церковь. В древности верили, что 27 декабря — самый темный и холодный день в году. Поэтому из дома старались не выходить.

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В эту дату было принято убирать в доме, стирать и тщательно ухаживать за домашними животными. В древности верили, что несчастье не приходит в дом к чистоплотным и трудолюбивым людям. По этой же причине было принято ходить в баню и умываться водой из колодца.

27 декабря также стоит прислушаться к своим снам. В эту ночь ваше подсознание покажет, какие у вас есть таланты и то, как их можно раскрыть.

Что нельзя делать 27 декабря

В эту дату запрещено начинать что-то новое. Считается, что все, что вы попытаетесь сделать, будет сопровождаться неудачей. Не стоит также отправляться в дальнюю дорогу, так как путешествовать в этот день может быть опасно.

Не стоит подходить к незнакомым животным на улице, гладить их и подкармливать. Наши предки верили, что злые духи могут перевоплотиться в животных и нанести вред человеку.

Нельзя оставлять в доме беспорядок, а также ходить в грязной и рваной одежде. Также не стоит подходить к грязным людям на улице. Если ослушаться этого запрета, можно навлечь на себя беду.

Не рекомендуется 27 декабря делать крупные покупки. Если это техника, то она будет постоянно ломаться. А другие приобретения не принесут вам радости.

Народные приметы на 27 декабря