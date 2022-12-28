Как таинственно исчез целый самолет над Карибским морем

28 декабря 1948 года над Карибским морем бесследно исчез самолет. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: United States Farm Security Administration United States Farm Security Administration

Компания Airborne Transport предлагала регулярные пассажирские перевозки между Майами, Флоридой, Сан-Хуаном и Пуэрто-Рико. Самолет Douglas DC-3 (регистрационный номер NC-16002) был сдан в аренду компании Airborne Transport, Inc.

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Несколькими днями ранее он прошел проверку, и назначенный инспектор по техническому обслуживанию самолетов признал его годным к полетам. В акте проверки линии от 27 декабря отмечено, что был заменен регулятор напряжения генератора.

Однако записи о техническом обслуживании были неполными. Инспектор по техническому обслуживанию заявил, что недавно в самолет были установлены новые батареи, но никаких записей об этой установке не было. Ремонтное агентство Сан-Хуана сообщило, что они ремонтировали неисправный двигатель в октябре того же года, но не было никаких доказательств того, что работа была завершена.

27 декабря DC-3 вылетел из Майами в Сан-Хуан и нормально приземлился в 19:40 после некоторых проблем с шасси. Сообщается, что капитан прокомментировал, что «шасси не было заблокировано».

Он связался с ремонтным агентством на месте и попросил их осмотреть батареи самолета, которые оказались разряженными при низком уровне воды. Чтобы перезарядить батареи, потребуется несколько часов, что задержит следующий пассажирский рейс из Сан-Хуана в Майами. Капитан попросил механика долить воды и вернуть аккумуляторы в самолет без зарядки. Сообщалось также, что система сигнальных огней шасси вышла из строя, но не ремонтировалась.

Капитан уже летал по этому маршруту в качестве второго пилота, но это была его первая поездка в качестве капитана судна. При этом, у него был предыдущий опыт полетов по маршруту для других компаний, а также опыт военных полетов в этом районе.

В 20:30 летный экипаж подал план полета для обратного полета в Майами, и в то время капитан заявил, что самолет находится в хорошем рабочем состоянии. На борт были доставлены готовые к полету один член экипажа и 29 пассажиров.

Решение продолжать полет без подзарядки аккумуляторов было странным. После семичасового перелета из Майами аккумуляторы должны были быть полностью заряжены. Кажется вполне очевидным, что, поскольку батареи были обнаружены «в разряженном состоянии» по прибытии рейса в Сан-Хуан, маловероятно, что они снова начнут заряжаться на обратном пути. Несмотря на это, похоже, не было никаких попыток изучить это глубже. Нет никаких записей об осмотре электрической системы, шасси или неисправных сигнальных огней.

Через час после того, как они подали план полета, выяснилось, что рейс будет задержан из-за неисправности батареи. Задержка означала, что план полета недействителен и должен был быть представлен новый план.

В 22:45 DC-3 вырулил к концу взлетно-посадочной полосы. Там самолет остановился. Когда на вышке поняли, что они не могут связаться с самолетом по радио, они связались с транспортным управлением Пуэрто-Рико, и начальник авиации вышел к самолету.

Капитан сказал ему, что радиоприемник самолета работает нормально, но из-за разряженных батарей передатчик не работает: они могут слышать радиовызовы, но не могут ответить.

Начальник авиации передал информацию на вышку с помощью аварийного автомобильного радио. Он устно разрешил экипажу визуальный полет, но с особым условием, что они останутся в этом районе, пока не смогут связаться с вышкой. Он сказал, что они договорились, что самолет останется поблизости, пока генераторы не выработают достаточную мощность для радиопередачи. Как только самолет заработал, летный экипаж мог подать новый план и отправиться в Майами. И начальник, и летный экипаж полагали, что, когда самолет будет в полете, генераторы будут производить достаточный ток для подзарядки и передачи сигнала.

В небе

Самолет DC-3 вылетел в 23:03.

В 23:14 летный экипаж попытался связаться с диспетчерской вышкой аэропорта, но диспетчерская не приняла вызов. Передача была услышана CAA Communications, которая ответила. Экипаж сообщил, что им не удалось связаться с вышкой и что они направляются в Майами по плану полета.

Полет был одобрен только для местного района, до тех пор пока они не смогли бы связаться с вышкой, но экипаж просто продолжил курс.

Этот разговор был последней двусторонней связью, установленной во время полета. Ни вышка Сан-Хуана, ни CAA Communications не смогли снова связаться с самолетом.

В 23:32 Центр управления воздушным движением за границей, базирующийся в Майами, штат Флорида, получил сообщение от летного экипажа о том, что они летят на высоте 2600 метров, и предполагалось, что они пролетят над Саут-Кайкосом в 00:33 и прибудут в Майами в 04:05. На этом этапе, если предположить, что отчет о местоположении был правильным, они находились в 1100 км от Майами.

DC-3 планировал полет на высоте 2600 метров над рассеянными облаками и при слабом переменном ветре. К тому времени, когда они достигнут острова Саут-Кайкос, облака должны были увеличиться и подняться выше. К тому времени, когда самолет приблизится к Нассау и Майами, облака снова рассеются, и самолет снова будет лететь над ними.

Ветер прогнозировался с северо-запада, но изменил направление на северо-восток. Поскольку этого изменения было достаточно, чтобы самолет сбился с курса, диспетчерская служба движения Майами передала информацию в 00:15. Они так и не получили никакого подтверждения от летного экипажа, и неизвестно, получил ли борт информацию.

В 04:13 диспетчер Центра управления движением заграничных авиалиний Нового Орлеана перехватил обычный отчет о местоположении самолета: они находились в 80 км к югу от Майами. Диспетчер передал информацию в Центр управления дорожным движением Майами, который не слышал передачу. Это был последний контакт с рейсом.

Авиадиспетчеры в Сан-Хуане, Майами и Новом Орлеане неоднократно пытались связаться с рейсом, но так и не смогли дозвониться.

Известно, что передатчик самолета работал и что летный экипаж полагал, что они были на курсе в 04:13, через шесть часов и десять минут после взлета. Однако мы не знаем, был ли отчет о местоположении правильным. У них было топлива на 7,5 часов полета.

Изменение направления ветра по мере приближения полета к Майами было таким, что, если бы летный экипаж не знал об этом и руководствовался первоначальным прогнозом, они могли бы сместиться влево от своего курса на 65–80 км.

Поиски

В 08:30 властям сообщили, что рейс задерживается. Береговая охрана США была предупреждена, и начались обширные поиски.

Среди тех, кто участвовал в поисках, были Береговая охрана США, ВМС США, Пятая спасательная эскадрилья ВВС США и многочисленные гражданские самолеты. Также активно занимались поисками агентства правительства Нассау, Доминиканской Республики и правительства Кубы.

За шесть дней поисков с 28 декабря 1948 г. по 3 января 1949 г. поисковые судна "налетали" 1300 летных часов. Местность была одновременно гористой и покрытой джунглями, что затрудняло поиск.

Записи о весе и балансировке, представленные летным экипажем, показали, что самолет вылетел с 650 галлонами топлива. Судя по записям, вес самолета был на 54 кг больше нормы, когда он вылетал из Сан-Хуана.

Шесть дней спустя поиски были прекращены, но не было обнаружено никаких следов пропавшего самолета или 32 людей в нем.

Отчет о расследовании был опубликован шесть месяцев спустя, в июле 1949 года. Поскольку обломков обнаружено не было, вероятная причина не установлена.