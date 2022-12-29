Агеев день: что нельзя делать 29 декабря

29 декабря православные верующие чтят память Аггея – одного из последних пророков Ветхого Завета. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 29 декабря

Сегодняшний день запрещено проводить вдали от семьи. В противном случае, долгое время будет преследовать одиночество.

Кроме того, нельзя ходить с пустым кошельком – можно притянуть бедность.

29 декабря нельзя ремонтировать обувь, а также забивать гвозди – в этот день они символизируют гвозди, которыми забивают крышку гроба.

В Агеев день не стоит лгать, обманывать и утаивать правду. Это чревато серьезной ссорой, которая может разрушить семейные или дружеские отношения.

Не пересчитывайте деньги сегодня – это сулит бедность.

Приметы

Если 29 декабря много инея, Святки будут теплые.

С утра морозно – сильный холод продлится до Крещения.

Какая погода 29 декабря, таким будет весь апрель.

Сильный ветер при безоблачной погоде предвещает мороз.