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33 минуты назад

Агеев день: что нельзя делать 29 декабря

Мира Маркина

29 декабря православные верующие чтят память Аггея – одного из последних пророков Ветхого Завета. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Агеев день: что нельзя делать 29 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 29 декабря

Сегодняшний день запрещено проводить вдали от семьи. В противном случае, долгое время будет преследовать одиночество.

Кроме того, нельзя ходить с пустым кошельком – можно притянуть бедность.

29 декабря нельзя ремонтировать обувь, а также забивать гвозди – в этот день они символизируют гвозди, которыми забивают крышку гроба.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

В Агеев день не стоит лгать, обманывать и утаивать правду. Это чревато серьезной ссорой, которая может разрушить семейные или дружеские отношения.

Не пересчитывайте деньги сегодня – это сулит бедность.

Приметы

Если 29 декабря много инея, Святки будут теплые.

С утра морозно – сильный холод продлится до Крещения.

Какая погода 29 декабря, таким будет весь апрель.

Сильный ветер при безоблачной погоде предвещает мороз.

Если Агеев день ясный, 30 декабря также будет ясно.

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