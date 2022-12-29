Агеев день: что нельзя делать 29 декабря

29 декабря православные верующие чтят память Аггея – одного из последних пророков Ветхого Завета. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодняшний день запрещено проводить вдали от семьи. В противном случае, долгое время будет преследовать одиночество.
Кроме того, нельзя ходить с пустым кошельком – можно притянуть бедность.
29 декабря нельзя ремонтировать обувь, а также забивать гвозди – в этот день они символизируют гвозди, которыми забивают крышку гроба.
В Агеев день не стоит лгать, обманывать и утаивать правду. Это чревато серьезной ссорой, которая может разрушить семейные или дружеские отношения.
Не пересчитывайте деньги сегодня – это сулит бедность.
Если 29 декабря много инея, Святки будут теплые.
С утра морозно – сильный холод продлится до Крещения.
Какая погода 29 декабря, таким будет весь апрель.
Сильный ветер при безоблачной погоде предвещает мороз.
Если Агеев день ясный, 30 декабря также будет ясно.