Что нельзя делать в Трифонов день 28 декабря

28 декабря в православной традиции вспоминают святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке. На Руси эта дата получила название Трифонов день.
Фото: unsplashunsplash
Что можно делать в этот день, а что категорически запрещено, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 28 декабря
- Нельзя в Трифонов день ругаться, ссориться и сквернословить, иначе можно накликать беду. Особенно не стоит выяснять отношения с рыбаками и моряками, покровителем которых на Руси считали Трифона.
- На погоду сетовать тоже не стоит, неважно, морозно ли в этот день или сыро: в противном случае возможны проблемы со здоровьем.
- Нельзя ходить в лес, согласно верованиям, можно заблудиться.
- Ходить в гости в Трифонов день издавна было не принято: это может навлечь проблемы на семью. Следует побыть с близкими.
- Менять работу в этот день не стоит, хорошего результата ждать не придется.
Что можно делать 28 декабря
- Помогать бедным и нуждающимся, это вернется сторицей.
- Отлично подходит Трифонов день для начала изучения чего-то нового, так что если вы давно планировали овладеть новой профессией или выучить иностранный язык, пора это сделать.
- Быть в хорошем настроении: тогда весь год будет радостным и не будет проблем со здоровьем.
Народные приметы 28 декабря
- Морозное утро и теплый вечер в Трифонов день обещают последующие холодные зимние месяцы.
- Красная заря предвещает сильные морозы.
- Если в этот день ветрено, а порывы разносят сухой снег, стоит ждать засушливое лето.