Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя делать в Трифонов день 28 декабря

Мира Маркина

28 декабря в православной традиции вспоминают святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке. На Руси эта дата получила название Трифонов день.

Что нельзя делать в Трифонов день 28 декабря
Фото: unsplashunsplash

Что можно делать в этот день, а что категорически запрещено, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 28 декабря

  • Нельзя в Трифонов день ругаться, ссориться и сквернословить, иначе можно накликать беду. Особенно не стоит выяснять отношения с рыбаками и моряками, покровителем которых на Руси считали Трифона.
  • На погоду сетовать тоже не стоит, неважно, морозно ли в этот день или сыро: в противном случае возможны проблемы со здоровьем.
  • Нельзя ходить в лес, согласно верованиям, можно заблудиться.
  • Ходить в гости в Трифонов день издавна было не принято: это может навлечь проблемы на семью. Следует побыть с близкими.
  • Менять работу в этот день не стоит, хорошего результата ждать не придется.

Что можно делать 28 декабря

  • Помогать бедным и нуждающимся, это вернется сторицей.
  • Отлично подходит Трифонов день для начала изучения чего-то нового, так что если вы давно планировали овладеть новой профессией или выучить иностранный язык, пора это сделать.
  • Быть в хорошем настроении: тогда весь год будет радостным и не будет проблем со здоровьем.

Четыре леденящие душу истории о кораблекрушениях и призраках

Народные приметы 28 декабря

  • Морозное утро и теплый вечер в Трифонов день обещают последующие холодные зимние месяцы.
  • Красная заря предвещает сильные морозы.
  • Если в этот день ветрено, а порывы разносят сухой снег, стоит ждать засушливое лето.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители