5 млн рублей на покупку квартиры выиграл пенсионер в лотерею

Травматолог-ортопед из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей на покупку квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото». Валерий А. вытянул счастливый билет наобум в одном из фирменных киосков, когда шел на тренировку. Ему повезло в 525 м тираже «Жилищной лотереи». Как рассказал нижегородец, он стал чаще участвовать в розыгрышах, так как чувствовал скорую победу.