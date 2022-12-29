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3 часа назад

5 млн рублей на покупку квартиры выиграл нижегородский пенсионер в лотерею

Нижегородская правда

Травматолог-ортопед из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей на покупку квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото». Валерий А. вытянул счастливый билет наобум в одном из фирменных киосков, когда шел на тренировку. Ему повезло в 525 м тираже «Жилищной лотереи». Как рассказал нижегородец, он стал чаще участвовать в розыгрышах, так как чувствовал скорую победу.

5 млн рублей на покупку квартиры выиграл пенсионер в лотерею
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

«Сначала я один смотрел передачу «У нас выигрывают!» и увлеченно зачеркивал числа в билете. Под конец эфира я крикнул супруге, что мне осталось отметить всего два номера. Она присоединилась к просмотру, и мы вместе узнали о победе», — рассказал Валерий Иванович.

Сам мужчина сейчас находится на пенсии. Занимается спортом, а также переплетом и реставрацией книг. Одна из его лучших работ — это восстановление 400-летней Библии.

Выигранные деньги пенсионер планирует разделить между близкими, а другую часть средств потратит на отдых на Черноморском побережье.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что юрист из Нижнего Новгорода выиграл 2 млн рублей в лотерее.

Истории,Столото,
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