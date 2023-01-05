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2 часа назад

Федулов день: что нельзя делать 5 января

Мира Маркина

Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула. Поэтому в народе день прозвали Федуловым. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Федулов день: что нельзя делать 5 января
Фото: unsplash.comunsplash.com

Поверья гласят, что в Федулов день нужно быть аккуратными с острыми предметами. Считается, что, если пораниться 5 января, рана будет очень долго проходить.

Плохая примета сегодня — ругаться и, тем более, драться. Если нарушить запрет, можно сильно заболеть. По этой же причине не стоит носить грязную и мятую одежду в Федулов день. А чтобы не испортить намеченные планы, не рассказывается никому о своих мечтах.

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Кроме того, 5 января не рекомендуется отдавать долги. Если вернуть деньги именно в этот день, можно вновь оказаться должником и испытать серьезные финансовые проблемы. Лучше сделать это в другой раз.

Хорошей приметой в Федулов день считается уборка дома перед Рождеством. Чистое жилье привлечет добрых духов и не пропустит нечистые силы. Также 5 января — отличный день, чтобы позаботиться о своих домашних животных, постирать вещи и привести в порядок свой внешний вид.

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