Федулов день: что нельзя делать 5 января

Православная церковь 5 января чтит память святого Феодула. Поэтому в народе день прозвали Федуловым. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: unsplash.com unsplash.com

Поверья гласят, что в Федулов день нужно быть аккуратными с острыми предметами. Считается, что, если пораниться 5 января, рана будет очень долго проходить.

Плохая примета сегодня — ругаться и, тем более, драться. Если нарушить запрет, можно сильно заболеть. По этой же причине не стоит носить грязную и мятую одежду в Федулов день. А чтобы не испортить намеченные планы, не рассказывается никому о своих мечтах.

Кроме того, 5 января не рекомендуется отдавать долги. Если вернуть деньги именно в этот день, можно вновь оказаться должником и испытать серьезные финансовые проблемы. Лучше сделать это в другой раз.