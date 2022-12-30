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2 часа назад

Данилов день: что нельзя делать 30 декабря

Мария Каткова

30 декабря в народном календаре отмечается Данилов день, названный в честь пророка Даниила из Ветхого завета. Также праздник получил названия Данила-зимоуказчик и Даниловы сборы.

Данилов день: что нельзя делать 30 декабря
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В ночь с 30 на 31 декабря было принято проводить ритуал. Наши предки жгли костры, чтобы огонь разгонял темноту и холод.

Чтобы всегда водились деньги, сегодня нужно совершить особый ритуал. С утра положите к себе в карман монетку и не доставайте ее весь день.

Также в древности в этот день обязательно посещали баню. Считалось, что она помогает смыть с себя все невыгоды и тяготы, которые преследовали в предыдущем году.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Стоит обратить внимание на сны, которые снились в ночь с 30 числа, считались вещими. Чтобы увидеть своего суженого во сне, девушки брали три листа и писали на них имена друзей Даниила, Анании, Азарии и Мисаила. Листья с именами нужно положить под подушку.

Что нельзя делать 30 декабря

30 декабря стоит отложить все занятия шитьем, а также любое рукоделие. Особенно это касается женщин. Считается, что это может принести неприятности в любви.

Также наши предки не пили воду в этот день до тех пор, пока не сходят в баню. Они верили, что это действие помогает справиться со многими болезнями.

Запрещено в эту дату рассказывать другим людям о своих неудачах. Иначе это может притянуть к человеку несчастье.

Народные приметы на 30 декабря

  • Если с утра увидели иней, то в ближайшие два дня ждите потепление
  • Погода 30 декабря теплая — ждите жару в мае
  • Юго-западный ветер предупреждает о снежной погоде
  • Солнце в этот день предвещает хороший урожай
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