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1 час назад

Степанов день: что нельзя делать 9 января

Мира Маркина

9 января православные верующие чтут память святого Стефана. В народе этот день именуют Степановым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Степанов день: что нельзя делать 9 января
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 9 января

Мужчинам в Степанов день не стоит брать в руки острые предметы, а женщинам запрещено заниматься домашними делами.

Кроме того, до Крещения запрещено охотиться, рыбачить и выходить в лес.

Все собранные со стола крошки сегодня нужно отдать животным и птицам.

9 января нельзя носить в карманах крупные купюры, а также разрушать птичьи гнезда.

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Приметы

Сон в ночь на 9 января предупреждает о проблемах, с которыми вы столкнетесь в течение нового года.

На Руси верили, что тот, кто умоется талой водой в этот день, смоет с себя сглаз и порчу.

Если сегодня идет снег – скоро будет ненастье.

Синички кричат – к морозу.

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