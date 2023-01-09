Степанов день: что нельзя делать 9 января

9 января православные верующие чтут память святого Стефана. В народе этот день именуют Степановым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 9 января

Мужчинам в Степанов день не стоит брать в руки острые предметы, а женщинам запрещено заниматься домашними делами.

Кроме того, до Крещения запрещено охотиться, рыбачить и выходить в лес.

Все собранные со стола крошки сегодня нужно отдать животным и птицам.

9 января нельзя носить в карманах крупные купюры, а также разрушать птичьи гнезда.

Приметы

Сон в ночь на 9 января предупреждает о проблемах, с которыми вы столкнетесь в течение нового года.

На Руси верили, что тот, кто умоется талой водой в этот день, смоет с себя сглаз и порчу.

Если сегодня идет снег – скоро будет ненастье.