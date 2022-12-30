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4 часа назад

Не грустят без оливье: какие новогодние традиции есть у космонавтов на орбите

Вечерняя Москва

Редко кому удается встретить Новый год сразу 16 раз за день. Такая возможность выпадает лишь космонавтам, которые находятся на орбите. «Вечерняя Москва» узнала, какие праздничные традиции существуют у них.

Какие новогодние традиции есть у космонавтов на орбите
Фото: РоскосмосРоскосмос

Герой Российской Федерации Елена Серова, которой выпал такой шанс, считает, что праздник всегда должен оставаться праздником.

Видео дня

— Для такого случая мне заранее пошили платье космической Снегурочки, — говорит она. — Украсила свой наряд мишурой. А мужчинам-космонавтам в новогоднем мешке, который был с нами на борту, нашлись колпачки Дедов Морозов.

— Это же наш традиционный, семейный праздник, — продолжает Елена Серова. — Поэтому такой же хотелось создать и на борту.

Праздничное настроение поддержала и прекрасная фильмотека.

— Перед Новым годом к нам пришли американские и французские космонавты и сказали: «Ребят, а у вас есть какой-то фильм, где мужчина перепутал дома в разных городах». Мы поняли, что речь идет о картине «Ирония судьбы…» В итоге посмотрели его все с удовольствием.

Как отмечает космонавт-испытатель Олег Артемьев, во время празднования обязательно происходит сеанс связи с орбитой, а на ней есть украшенная елка.

Без подарков в космосе тоже никто не остается. Перед Новым годом их доставляет специальный грузовой корабль. Подарки передают родные, а также Центр управления полетами. Салат оливье в космосе не принят, как и шампанское. В 1995 году космонавт Валерий Поляков впервые открыл на борту бутылку игристого. Событие историческое, но продолжения эта традиция не получила, и сегодня употреблять алкоголь на космических станциях нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Артемьев, космонавт-испытатель:

— Праздничное меню мы составляем из самых вкусных пайков. Обмениваемся продуктами с иностранными коллегами. Перед Новым годом на станцию отправляется грузовик с продуктами питания. Привозят свежие фрукты и овощи: апельсины, мандарины, лук, зелень.

ФАКТ

Самую первую елку космонавты сделали из консервных банок. А сейчас главный атрибут праздника на космической станции — искусственное дерево. Украшают его традиционно.

Истории,Олег Артемьев,Валерий Поляков,Елена Серова,ЦУП,
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