Настасьин день: что нельзя делать 4 января

Православная церковь 4 января чтит память святой Анастасии, которую считали покровительницей будущих матерей. В народном календаре этот день прозвали Настасьиным.

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4 января было принято дарить подарки своим старшим родственникам: дети и внуки дарили взрослым расшитые вручную полотенца. Такая традиция была призвана прославлять свой род.

А беременные девушки в этот день шили полотенца, которые считали оберегами для предстоящих родов. Их называли родовыми рушниками. Помимо этого девушки обязательно молились и проводили обряды на здоровье и счастье будущего малыша.

Будущим мамам в этот день готовили на завтрак кашу без масла – согласно убеждениям наших предков, такое блюдо было полезно для здоровья ребенка.

Однако некоторые называли день Настасьи "черным". По преданиям, Анастасия была также покровительницей заключенных, умирающих и всех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Женщинам строго запрещалось выполнять 4 января трудную физическую работу, ведь согласно приметам, это могло запустить "темные" силы в дом.

Также плохой приметой было ходить босиком, есть и пить на ночь, прокалывать уши, есть мясо и заниматься рукоделием.