Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Негласные правила КГБ: о чем в среде чекистов было не принято говорить вслух

Русская семерка

В КГБ существовали свои негласные правила. О чём в советских спецслужбах не было принято говорить вслух?

О чем в среде чекистов было не принято говорить вслух
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Место для «своих»

Видео дня

Официально в КГБ мог пойти работать любой гражданин СССР. Более того, руководство Советского Союза говорило о необходимости приёма в ряды Комитета выходцев из пролетарских семей.

Однако уже при распределении по направлениям ощущалось неравенство. Практически никогда детям рабочих не разрешали отправляться в капиталистические страны. Престижные направления делили между представителями золотой молодёжи из элитных семей.

По аналогичному негласному принципу сотрудникам из низов доставалась работа в 7-м Управлении – наружное наблюдение с большими физическими нагрузками.

«Обмен» с МИД

Близкие родственники не работали в одной структуре, чтобы не быть уличёнными в семейственности. Поэтому дети генералов шли работать в дипломатический корпус, а отпрыски сотрудников МИД – в КГБ. Данный «обмен» называли «принципом перекрёстного опыления».

При приёме на службу в Комитет государственной безопасности действовал неписаный закон – сначала дети своих, а уже потом остальные.

Официально запрещено – негласно разрешено

КГБшникам запрещали прослушивать телефоны представителей аппарата партии. Но это ограничение нарушалось – прослушке подвергали тех, с кем говорил партийный функционер. Известно о существовании специального отдела, сотрудники которого распознавали голоса.

Максимальная информированность

КГБшники черпали информацию из самых разных источников. К примеру, им разрешали читать любую запрещённую литературу. Чтобы запоминать максимальное количество информации за короткий срок, будущие сотрудники Комитета изучали комплекс мнемотехнических приёмов.

Также «чекисты» собирали любую информацию о заинтересовавших органы людях – подходили абсолютно любые детали, даже клички домашних животных. Об обстановке в Советском Союзе сотрудники КГБ узнавали не из СМИ, а из своих источников. И были информированы они едва ли не лучше партийной верхушки.

Ещё одно негласное правило – не делиться своими знаниями с кем попало, даже с некоторыми коллегами, если этого не требует служебный долг.

С террористами переговоров не ведем

КГБшники не любили вести переговоры с террористами. Известны инциденты, когда специалистов из СССР брали в заложники вооружённые бандиты на Ближнем Востоке. Захваченных быстро освобождали. Происходило это после того, как спецслужбисты показательно уничтожали кого-нибудь из родственников террористов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители