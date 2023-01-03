О чем в среде чекистов было не принято говорить вслух

В КГБ существовали свои негласные правила. О чём в советских спецслужбах не было принято говорить вслух?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Место для «своих»

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Официально в КГБ мог пойти работать любой гражданин СССР. Более того, руководство Советского Союза говорило о необходимости приёма в ряды Комитета выходцев из пролетарских семей.

Однако уже при распределении по направлениям ощущалось неравенство. Практически никогда детям рабочих не разрешали отправляться в капиталистические страны. Престижные направления делили между представителями золотой молодёжи из элитных семей.

По аналогичному негласному принципу сотрудникам из низов доставалась работа в 7-м Управлении – наружное наблюдение с большими физическими нагрузками.

«Обмен» с МИД

Близкие родственники не работали в одной структуре, чтобы не быть уличёнными в семейственности. Поэтому дети генералов шли работать в дипломатический корпус, а отпрыски сотрудников МИД – в КГБ. Данный «обмен» называли «принципом перекрёстного опыления».

При приёме на службу в Комитет государственной безопасности действовал неписаный закон – сначала дети своих, а уже потом остальные.

Официально запрещено – негласно разрешено

КГБшникам запрещали прослушивать телефоны представителей аппарата партии. Но это ограничение нарушалось – прослушке подвергали тех, с кем говорил партийный функционер. Известно о существовании специального отдела, сотрудники которого распознавали голоса.

Максимальная информированность

КГБшники черпали информацию из самых разных источников. К примеру, им разрешали читать любую запрещённую литературу. Чтобы запоминать максимальное количество информации за короткий срок, будущие сотрудники Комитета изучали комплекс мнемотехнических приёмов.

Также «чекисты» собирали любую информацию о заинтересовавших органы людях – подходили абсолютно любые детали, даже клички домашних животных. Об обстановке в Советском Союзе сотрудники КГБ узнавали не из СМИ, а из своих источников. И были информированы они едва ли не лучше партийной верхушки.

Ещё одно негласное правило – не делиться своими знаниями с кем попало, даже с некоторыми коллегами, если этого не требует служебный долг.

С террористами переговоров не ведем