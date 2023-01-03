Зачем собаке нужен хвост на самом деле

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное Институтом интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте, собачьи хвосты практически не играют роли в акробатических движениях собак и, скорее всего, используются для общения.

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В течение последнего десятилетия международная группа ученых изучала, для чего собакам нужны хвосты, и что это на самом деле означает, когда они приближаются к нам, ими виляя.

У некоторых животных есть доказанная потребность в своих хвостах, например, у ящериц и белок, которые используют их, чтобы цепляться за деревья. У кошек хвосты нужны для поддержки равновесия, когда они совершают быстрые и крутые повороты, охотясь в дикой природе.

Предыдущие исследования утверждали, что собаки, которые передвигаются, преимущественно, по земле, используют свои хвосты для ловких движений, таких как бег и прыжки. Но немецкие исследователи уверены, что это не так.

Они изучили движения собак во время их бега и прыжков и пришли к выводу, что хвост не помогает собаке быстрее бежать или выше прыгать. Во всем семействе собак оказалось, что движение хвоста во время прыжка почти не влияло на траекторию движения собаки, изменяя ее на крайне малую степень.