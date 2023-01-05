Почему американцы ходят дома в обуви: видео, которое все объясняет

Скорее всего, вы замечали, что в голливудских фильмах герои ходят в жилых помещениях в обуви. Никто не переобувается на входе в тапочки, как делаем мы в России. Кто-то мог бы подумать, что это делается просто для красоты кадра, но на самом деле большинство американцев и правда не привыкли снимать уличную обувь дома.

Есть несколько причин, почему так происходит. Интервью с 200 жителями США показало, что они не снимают обувь дома потому что это просто удобно. Не нужно тратить время на развязывание и завязывание шнурков и переобувание по нескольку десятков раз в день, потому что многие американцы живут в отдельных домах и слишком часто заходят и выходят.

Однако на самом деле, большую роль в этом вопросе играет погода. Американцы живут в более теплом и сухом климате и могут не особо заботиться о том, чтобы снимать обувь в помещении, потому что их обувь намного чище, чем у россиян.

Те же американцы, которые живут в регионах с большим количеством снега и грязи, обувь при входе снимают.

Смотрите видео о том, что бывает если пройтись по простым американским улицах в одних носках.