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2 часа назад

Почему американцы ходят дома в обуви: видео, которое все объясняет

Диана Товсепова

Скорее всего, вы замечали, что в голливудских фильмах герои ходят в жилых помещениях в обуви. Никто не переобувается на входе в тапочки, как делаем мы в России. Кто-то мог бы подумать, что это делается просто для красоты кадра, но на самом деле большинство американцев и правда не привыкли снимать уличную обувь дома.

Есть несколько причин, почему так происходит. Интервью с 200 жителями США показало, что они не снимают обувь дома потому что это просто удобно. Не нужно тратить время на развязывание и завязывание шнурков и переобувание по нескольку десятков раз в день, потому что многие американцы живут в отдельных домах и слишком часто заходят и выходят.

Однако на самом деле, большую роль в этом вопросе играет погода. Американцы живут в более теплом и сухом климате и могут не особо заботиться о том, чтобы снимать обувь в помещении, потому что их обувь намного чище, чем у россиян.

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Те же американцы, которые живут в регионах с большим количеством снега и грязи, обувь при входе снимают.

Смотрите видео о том, что бывает если пройтись по простым американским улицах в одних носках.

Ранее мы писали о расхожих стереотипах о домашнем быте в США.

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