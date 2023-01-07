Что нельзя делать в Рождество

Рождество — один из самых важных праздников для православных. Что нельзя делать сегодня, согласно древним приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в Рождество ни в коем случае нельзя заниматься домашними делами: стирать, убираться, что-то ремонтировать, а также шить. Считалось, что и-за этого весь год может человека будет ждать трудная работа. Еще один запрет — в Рождество нельзя ходить на рыбалку, охоту и в баню, резать домашний скот и обижать своих питомцев.

7 января не стоит ругаться с кем-либо и сквернословить. Иначе вас будут ждать большие неприятности. Также плохой приметой считаются найденные на дороге деньги. Брать, согласно поверьям, нельзя. В противном случае человек столкнется с проблемами в финансах и бедностью.

Верующие неодобрительно относятся к гаданиям. В Рождество все-таки не стоит этого делать. Считается, что это разгневает высшие силы. Странный запрет касается и питьевой воды. Простую воду пить не стоит. Иначе человек будет все следующее лето мучаться от сильной жажды. Кроме того, нельзя в этот день варить кисель: это может принести в дом плохие новости и даже смерть.