Откуда взялось выражение "расставить все точки над i"

Вы наверняка слышали или даже использовали фразу "расставить все точки над i". "Рамблер" расскажет, откуда взялось такое выражение.
Фраза "расставить все точки над i" означает дать пояснение, уточнить или внести ясность чего-либо. Это выражение возникло еще в эпоху Средневековья.
Так, в Древнем Риме букву I обозначали обычной вертикальной палочкой. Однако эта буква часто воспринималась как штрих и сливалась в словах с остальными. Поэтому было решено сделать букву более зримой, чтобы выделить ее среди остальных символов. Так над ней и стали ставить точку.
Однако раньше тексты писались без отрыва пера от бумаги, поэтому недостающие точки расставляли, когда основной текст уже был полностью готов.
В Россию же выражение пришло от французов — mettre les points sur les i et les barres sur les t (расставить все точки над i и черточки над t). Однако вторая часть фразы у нас не прижилась, поскольку как в дореволюционном русском алфавите, так и в нынешнем отсутствует буква t.