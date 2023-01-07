Откуда взялось выражение "расставить все точки над i"

Вы наверняка слышали или даже использовали фразу "расставить все точки над i". "Рамблер" расскажет, откуда взялось такое выражение.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Фраза "расставить все точки над i" означает дать пояснение, уточнить или внести ясность чего-либо. Это выражение возникло еще в эпоху Средневековья.

Так, в Древнем Риме букву I обозначали обычной вертикальной палочкой. Однако эта буква часто воспринималась как штрих и сливалась в словах с остальными. Поэтому было решено сделать букву более зримой, чтобы выделить ее среди остальных символов. Так над ней и стали ставить точку.

Однако раньше тексты писались без отрыва пера от бумаги, поэтому недостающие точки расставляли, когда основной текст уже был полностью готов.