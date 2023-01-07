Раскрыт смысл популярного выражения пассажиров столичного метро

«Встретимся "на ноге у головы" — не знаете, где это? "Ногой" некоторые москвичи называют станцию "Китай-город" по ее старому названию "Площадь Ногина"», – пояснили представители пресс-службы.

А вот «головой» москвичи называют бюст того же Виктора Ногина , который до сих пор находится в торце перехода из северного зала станции.

По словам работников Дептранса, сейчас выражение используются реже, но тем не менее его по-прежнему можно услышать у пассажиров метрополитена, которые хотят назначить встречу в необычном месте.