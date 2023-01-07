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1 час назад

Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров московского метро

Мира Маркина

Пресс-служба столичного Департамента транспорта объяснила россиянам популярное выражение, которое используют пассажиры московского метро.

Раскрыт смысл популярного выражения пассажиров столичного метро
Фото: UnsplashUnsplash

«Встретимся "на ноге у головы" — не знаете, где это? "Ногой" некоторые москвичи называют станцию "Китай-город" по ее старому названию "Площадь Ногина"», – пояснили представители пресс-службы.

Выражения, которые вышли из моды и всех сейчас бесят

А вот «головой» москвичи называют бюст того же Виктора Ногина, который до сих пор находится в торце перехода из северного зала станции.

По словам работников Дептранса, сейчас выражение используются реже, но тем не менее его по-прежнему можно услышать у пассажиров метрополитена, которые хотят назначить встречу в необычном месте.

Ранее "Рамблер" рассказывал, откуда взялось выражение "расставить все точки над i".

Истории,Виктор Ногин,
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