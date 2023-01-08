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1 час назад

Чем нельзя кормить птиц зимой

Катя Кобышева

Птицы могут есть все, но не все для них полезно, а некоторые продукты и вовсе опасны.

Чем нельзя кормить птиц зимой
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, чем можно кормить птиц зимой, а чем ни в коем случае нельзя.

Запрещенные продукты

Птицы - наши друзья: об этом нам говорят с детства. И конечно многие продолжают подкармливать пернатых зимой, когда корма становится меньше и добывать его сложнее, особенно в городах. Голодные птички готовы съесть все, но некоторые продукты могут серьезно им навредить. К запрещенным продуктам относятся:

  • ржаной хлеб,
  • свежий белый хлеб,
  • сдоба,
  • пшено (просо можно),
  • остатки пищи со стола,
  • испорченные продукты,
  • жареное,
  • копченое,
  • соленое.

Это значит, что нельзя просто так купить пакетик семечек в ближайшем магазине. Скорее всего, они будут солеными. Выбирать нужно обычные семечки, которые не подвергались никакой обработке.

Что дятел может сделать с деревом

Одна из самых распространенных ошибок - покупка сала для синиц. Они его действительно любят, но покупать соленое, приготовленное для людей, нельзя. Только свежее.

Как приготовить идеальное угощение для птиц

Возьмите пачку сливочного масла, растопите в кастрюльке, затем снимите с огня, добавьте любые семечки (несоленые и неочищенные), перемешайте, вылейте в формочку и поставьте остывать. Когда масло застынет, его можно закрепить на дереве с помощью проволоки или веревочки.

Чем еще можно накормить птиц

  • Синицы, поползни, зеленушки любят несоленые семечки, несоленое сало, свежие фрукты, ягоды, сухофрукты, сливочное масло, овсяные хлопья, сырые зерна и крупы.
  • Голубям и воробьям можно предложить белый подсушенный хлеб, овсяные хлопья, сырые зерна и крупы, несоленые семечки.
  • Утки не откажутся от сырых зерен и круп, несоленых семечек, овсяных хлопьев, приваренной рыбы, нежирного творога, травяных гранул.
  • Свиристели, чижи, дрозды, снегири с удовольствием поклюют свежие фрукты, ягоды и сухофрукты.
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