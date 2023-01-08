Чем нельзя кормить птиц зимой

Птицы могут есть все, но не все для них полезно, а некоторые продукты и вовсе опасны.

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"Рамблер" рассказывает, чем можно кормить птиц зимой, а чем ни в коем случае нельзя.

Запрещенные продукты

Птицы - наши друзья: об этом нам говорят с детства. И конечно многие продолжают подкармливать пернатых зимой, когда корма становится меньше и добывать его сложнее, особенно в городах. Голодные птички готовы съесть все, но некоторые продукты могут серьезно им навредить. К запрещенным продуктам относятся:

ржаной хлеб,

свежий белый хлеб,

сдоба,

пшено (просо можно),

остатки пищи со стола,

испорченные продукты,

жареное,

копченое,

соленое.

Это значит, что нельзя просто так купить пакетик семечек в ближайшем магазине. Скорее всего, они будут солеными. Выбирать нужно обычные семечки, которые не подвергались никакой обработке.

Одна из самых распространенных ошибок - покупка сала для синиц. Они его действительно любят, но покупать соленое, приготовленное для людей, нельзя. Только свежее.

Как приготовить идеальное угощение для птиц

Возьмите пачку сливочного масла, растопите в кастрюльке, затем снимите с огня, добавьте любые семечки (несоленые и неочищенные), перемешайте, вылейте в формочку и поставьте остывать. Когда масло застынет, его можно закрепить на дереве с помощью проволоки или веревочки.

Чем еще можно накормить птиц