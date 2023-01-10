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54 минуты назад

Рождественский мясоед: что нельзя делать 10 января

Мира Маркина

В народном календаре 10 января именуется Рождественским мясоедом, ведь именно с этого дня в пищу разрешается употреблять мясо. Также 10 января называют Домочадцевым днем: в этот день наши предки любили собираться дома всей семьей за ужином.

Рождественский мясоед: что нельзя делать 10 января
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о том, что нельзя делать 10 января, и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 10 января

Домочадцев день запрещено проводить дома в одиночестве. В противном случае, человек еще долго не заведет семью.

10 января нельзя занимать деньги или просить продукты питания – это чревато долгами.

Сегодня лучше отказаться от приготовления выпечки, дабы не навлечь ссору с близким человеком. Кроме того, нельзя шить, вышивать и заниматься иным рукоделием. Иначе жизнь будет запутанной.

Не выбрасывайте со стола остатки пищи и крошки хлеба, а также не переступайте порог дома левой ногой – нечистая сила может войти в дом.

Нельзя ругаться и ссориться, а также отказывать просящим.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Приметы

Если кошка свернулась клубком и держится ближе к теплому месту – грядут морозы.

Собака ложится на снег – будет метель.

Крепкий мороз 10 января сулит жаркое лето.

Крупные снежинки предвещают потепление, а метель дождливое лето.

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