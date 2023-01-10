Чем закончился самый масштабный эксперимент советских зоологов

На заре СССР, когда молодая республика остро нуждалась в валюте, дать которую могла лишь пушнина, советские зоологи провели ряд экспериментов по заселению территорий страны пушными зверями. Некоторые из них были завезены из других стран, а некоторые просто поменяли ареал обитания.

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Енотовидная собака

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Так, например, случилось с енотовидной собакой, которая на территории СССР обитала лишь на самом юге Дальнего Востока. Мех этого животного ценился невысоко и разводить зверька в клетках было невыгодно, поэтому животное решили расселить по горам и лесам необъятной страны в надежде, что где-нибудь она и приживется. Внешне енотовидная собака весьма похожа на енота-полоскуна, однако ее относят к семейству собак, а не енотовых.

Первые 20 животных были выпущены на волю на острова залива Петра Великого около Владивостока. В 1929 году эксперимент ученых был признан удачным: через три года животных было уже около 350 особей, и с 1934 года енотовидных собак начали планомерно расселять по СССР – в центральной части страны, на Кавказе, в Западной Сибири, в Средней Азии, в горах Алтая, в Тыве, в Бурятии, в Челябинской, в Томской и в Иркутской областях. Всего было задействовано 82 региона.

Выяснилось, что енотовидная собака, попав в дикие условия из питомников, весьма быстро приспособилась к новым условиям среды. С 1956-го по 1973-й год советскими охотниками-промысловиками было добыто и сдано государству около 1 000 000 шкурок. Было отмечено, что в европейский части страны мех у зверька был более качественным, чем в Приморье – ость была длиннее, а сам мех – гуще.

Ни в Киргизии, ни в Казахстане собаки не прижились, а вот из европейской части СССР начали расселяться по Европе, заселив Швецию, Польшу, Чехию, Германию, Румынию, Францию, Белоруссию, Украину и Финляндию. В Швеции до сих пор действует программа по уменьшению количества этих зверьков.

Раньше считалось, что в Горном Алтае последняя особь собаки была убита в 1975 году. Однако оказалось, что где-то в горах отдельные енотовидные собаки все-таки выжили и сейчас их снова встречают в окрестностях Телецкого озера.

Ондатра

Канадская ондатра или мускусная крыса стала еще одним гостем СССР. Первые особи были выпущены в дикую природу в 1928 году, причем заселение велось с двух концов страны – с Камчатки и с Соловецких островов Белого моря. После того как зверьки прижились и дали многочисленное потомство, их было решено расселить повсеместно. Всего в природу было отпущено 2 500 зверьков, а после 1934 года их отлов для дальнейшего расселения производился уже в дикой природе.

Сейчас эти зверьки живут по всей Европе, в России, в Киргизии, в Казахстане; встречают их даже в Израиле. Мускусные крысы любят селиться вблизи водоемов: рек, ручьев и озёр. С 1935 года в стране шел регулярный промысел ондатры: в советское время ежегодно отстреливали по несколько миллионов животных.

Сейчас зверькам лучше всего живется в Средней Азии, в Бурятии и в Иркутской области.

Американская норка

Это животное по внешнему виду напоминает европейскую норку, однако у нее более темный мех, который на международных рынках ценится намного выше.

По данным Зооинженерного факультета МСХА имени К. А. Тимирязева американскую норку в СССР сначала разводили в зверосовхозах, а после войны было решено расселить ее по стране, преимущественно в Татарстане, в Башкирии и в Закавказье. Всего в дикие условия было выпущено 3 700 зверьков.

Лучше всего гостья прижилась на Алтае, в Хабаровском крае, под Уссурийском, под Читой и в Иркутской области. И хотя были достигнуты положительные результаты, из опасения, что норка может стать конкурентом соболю, расселение прекратили.

Енот, скунс и другие

Енота советские зоологи привозили из Америки и выпускали в Киргизии, в Азербайджане, в Дагестане, в Кабарде, на Украине и под Воронежем в надежде, что зверек приживется, а народное хозяйство обогатится за счет меха. Удивительно, но заокеанский енот сумел акклиматизироваться в большинстве районов страны, однако, большой экономической выгоды это не принесло.

Кроме этого, советские зоологи пытались заселить леса страны американским скунсом – его расселяли в Киргизии, в Закавказье, в Дагестане, но опыт не удался – все зверьки погибли, не оставив потомства.

В 1941 году из Сибири в Киргизию были привезены колонки. Этих представителей семейства куньих выпустили в районе озера Иссык-Куль, где они сумели прижиться.