Сильвестров день: что нельзя делать 15 января

15 января в народном календаре отмечается Сильвестров день, который назван в честь Святого Сильвестра, память которого в эту дату чтит православная церковь. Он считается покровителем кур, поэтому в народе 15 января также называли куриным праздником. О том, что нельзя и что можно делать в этот день — в материале "Рамблера".

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Наши предки в этот день занимались уборкой в курятниках, а также кормили птиц вдоволь. Люди боялись, что в этот день курица может снести яйцо с мифическим существом василиском, поэтому все яйца, снесенные в эту дату, варили вкрутую.

Детям 15 января дарили различные сладости и игрушки в форме петухов. Считалось, что так их можно будет защитить от нечисти. Взрослым в этот день нужно заботиться о своем здоровье, например, сходить к врачу или выделить время на медицинские процедуры, которые давно планировались.

Что нельзя делать 15 января

В куриный праздник категорически запрещено употреблять в пищу домашнюю птицу, иначе можно лишиться счастья. Ужин в этот день должен обязательно готовить мужчина. После заката женщин к плите не подпускали.

Также запрещено стричь волосы, иначе можно облысеть.

Вечер нужно провести шумно. Можно позвать гостей и устроить ужин, а если вы хотите провести время в одиночестве, просто включите громкую музыку или фильм. Считается, что громкие звуки помогают отогнать нечисть.

Народные приметы 15 января