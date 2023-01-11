Что породы собак говорят о характере их хозяев

Многие хозяева замечают, что со временем четвероногие питомцы становятся их маленькой пушистой копией: как внешне, так и по характеру и привычкам. Но действительно ли такое сходство появляется постепенно, или люди изначально, хоть и неосознанно, выбирают собак, которые на них похожи? Наука голосует за второй вариант.

Фото: Petstory Petstory

В 2022 году британские ученые провели исследование, в ходе которого сравнили характеры более тысячи питомцев и их хозяев, а в результате зафиксировали ряд поражающих сходств. Совпадения происходят не в 100% случаев, но выделить несколько закономерностей всё-таки удалось.

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Породы: джек-рассел-терьер, цвергшнауцер. Хозяева: преданные

Обладатели джек-расселов практически в один голос называли себя лояльными, а ещё трудолюбивыми и готовыми именно к командной работе.

Порода: кокер-спаниель. Хозяева: творческие

Такие «дуэты» известны своей креативностью и мягким (иногда чересчур) характером. Одной из главных их ценностей является семья.

Породы: золотистый ретривер, бордер-терьер. Хозяева: весёлые

Мудрость, оптимизм, эмоциональная уравновешенность и, конечно, широкая улыбка — хозяева ретриверов и их питомцы заряжают положительными эмоциями!

Порода: стаффордширский бультерьер, таксы. Хозяева: ответственные

На таких людей действительно можно положиться: если они что-то пообещали, то слово своё обязательно сдержат.

Порода: спрингер-спаниель. Хозяева: консервативные

Просьба не путать со «скучными»! Просто такие люди не склонны менять свои решения и предпочтения — к тому же, они всегда чётко понимают, чего хотят. Также владельцы спрингер-спаниелей отличаются пунктуальностью.

Порода: померанский шпиц. Хозяева: свободолюбивые

А вот они — творческие натуры — иногда могут и опоздать. Спасает их обаяние и вызывающая умиление внешность питомцев.

Порода: лабрадор. Хозяева: дружелюбные

Лабрадоров себе чаще всего выбирают те, кого принято называть «душой компании». Эти люди до безумия любят друзей и не меньшей теплотой и заботой окружают своих хвостиков.

Порода: немецкая овчарка. Хозяева: отзывчивые

А ещё смелые, готовые при необходимости проявить лидерские качества и зачастую темпераментные. Огненная смесь!

Почему случаются такие совпадения?