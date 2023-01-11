Что породы собак говорят о характере их хозяев

Многие хозяева замечают, что со временем четвероногие питомцы становятся их маленькой пушистой копией: как внешне, так и по характеру и привычкам. Но действительно ли такое сходство появляется постепенно, или люди изначально, хоть и неосознанно, выбирают собак, которые на них похожи? Наука голосует за второй вариант.
В 2022 году британские ученые провели исследование, в ходе которого сравнили характеры более тысячи питомцев и их хозяев, а в результате зафиксировали ряд поражающих сходств. Совпадения происходят не в 100% случаев, но выделить несколько закономерностей всё-таки удалось.
Обладатели джек-расселов практически в один голос называли себя лояльными, а ещё трудолюбивыми и готовыми именно к командной работе.
Такие «дуэты» известны своей креативностью и мягким (иногда чересчур) характером. Одной из главных их ценностей является семья.
Мудрость, оптимизм, эмоциональная уравновешенность и, конечно, широкая улыбка — хозяева ретриверов и их питомцы заряжают положительными эмоциями!
На таких людей действительно можно положиться: если они что-то пообещали, то слово своё обязательно сдержат.
Просьба не путать со «скучными»! Просто такие люди не склонны менять свои решения и предпочтения — к тому же, они всегда чётко понимают, чего хотят. Также владельцы спрингер-спаниелей отличаются пунктуальностью.
А вот они — творческие натуры — иногда могут и опоздать. Спасает их обаяние и вызывающая умиление внешность питомцев.
Лабрадоров себе чаще всего выбирают те, кого принято называть «душой компании». Эти люди до безумия любят друзей и не меньшей теплотой и заботой окружают своих хвостиков.
А ещё смелые, готовые при необходимости проявить лидерские качества и зачастую темпераментные. Огненная смесь!
Исследователи так и не пришли к единому мнению в этом вопросе, но многие из них говорят о роли эмоций в процессе выбора собаки. Люди, присматривая себе питомца, на подсознательном уровне ориентируются на своё текущее настроение и эмоциональное состояние и, сами того не понимая, ищут отражение себя в четвероногом друге. Ничего плохого в этом нет, но всё же мы напомним о важности «рациональных», приземленных критериев — в каких условиях вы можете/будете содержать собаку, сколько времени готовы уделять прогулкам и дрессировке, достаточно ли хорошо вы знаете особенности той или иной породы и т.д. Важно, чтобы в паре «хозяин-питомец» комфортно было каждому!